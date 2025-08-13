Se viene una jornada histórica en la sexta edición de la Maratón Belgrano 10K

El Club Atlético Belgrano extiende una cálida invitación a socios, socias, hinchas y a toda la comunidad para sumarse a la sexta edición de la Maratón #Belgrano10K, un evento que se enmarca en la grandiosa celebración del 120° aniversario de la institución.

Reconocida como una de las pruebas más prestigiosas de Córdoba, esta maratón cuenta con la certificación y homologación de la Confederación Argentina de Atletismo, lo que la eleva a la categoría de competencia oficial de nivel internacional.

La cita es el domingo 2 de noviembre, a partir de las 9:00 hs, con la largada y llegada programadas en el icónico Estadio Julio César Villagra, y un recorrido que promete vistas espectaculares por la Av. Costanera. Es una oportunidad única para disfrutar de la ciudad de una manera diferente, fusionando el deporte con el arraigo y la pertenencia a los colores de Belgrano.

El evento ofrece diversas modalidades para que todos puedan participar, adaptándose a los distintos niveles y edades:

Runner 10K y 5K: Para los corredores más exigentes.

Participativa 2K: Ideal para quienes buscan una experiencia más recreativa.

Carrera infantil: Una propuesta especial para los más pequeños, con recorridos de 400 metros para niños de 4 a 8 años y 800 metros para aquellos de 9 a 12 años. Lo más emocionante es que esta carrera se desarrollará ¡dentro del campo de juego del Gigante! Los cupos son limitados y los niños deben asistir acompañados de un adulto.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y puedes realizarlas de dos maneras:

Online: A través del sitio web belgranosocios.com/belgrano10k .

. Presencial: En la Sede Social (Arturo Orgaz 510), de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hs y los sábados de 9:30 a 13:30 hs.

Los costos de inscripción varían según la categoría y si eres socio o no:

Runner 10K y 5K: Socios/as: $20.000 No socios/as: $25.000 Este kit incluye remera oficial, dorsal, chip, kit de corredor, hidratación y medalla finisher.

Participativa 2K: Socios/as: $15.000 No socios/as: $20.000 Incluye remera oficial, dorsal, kit de corredor, hidratación y medalla finisher.

Carrera infantil: Socios/as: $15.000 No socios/as: $20.000 También incluye remera oficial, dorsal, kit de corredor, hidratación y medalla finisher.

El Club destaca su compromiso con la inclusión, ofreciendo un 50% de descuento sobre la categoría elegida para socios/as con discapacidad.

La entrega de kits se realizará en el Sector Cuellar del Estadio Julio César Villagra (ingreso por calle Hualfin):

Sábado 1 de noviembre: de 11:00 a 19:00 hs.

Domingo 2 de noviembre: de 7:00 a 8:00 hs (exclusivo para corredores del interior). Es importante presentar DNI y comprobante de pago. Si retira un tercero, deberá llevar fotocopia del DNI del corredor/a y el comprobante. Los kits no se entregarán fuera de estos horarios.

Los premios para los ganadores son significativos:

General Masculino 10K y General Femenino 10K: 1° puesto: $150.000 + trofeo 2° puesto: $100.000 + trofeo 3° puesto: $75.000 + trofeo

General Masculino y General Femenino 5K: Los tres primeros puestos recibirán trofeo.

Esta maratón es parte de un calendario más amplio de eventos que Belgrano ha organizado para celebrar su 120° aniversario, incluyendo muestras gráficas, encuentros con la historia y otras actividades conmemorativas a lo largo de 2025.