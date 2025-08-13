Se viene una jornada histórica en la sexta edición de la Maratón Belgrano 10K
El Club Atlético Belgrano celebra sus 120 años de vida institucional con una carrera de nivel internacional que combina deporte, identidad y pasión Pirata.
El Club Atlético Belgrano extiende una cálida invitación a socios, socias, hinchas y a toda la comunidad para sumarse a la sexta edición de la Maratón #Belgrano10K, un evento que se enmarca en la grandiosa celebración del 120° aniversario de la institución.
Reconocida como una de las pruebas más prestigiosas de Córdoba, esta maratón cuenta con la certificación y homologación de la Confederación Argentina de Atletismo, lo que la eleva a la categoría de competencia oficial de nivel internacional.
La cita es el domingo 2 de noviembre, a partir de las 9:00 hs, con la largada y llegada programadas en el icónico Estadio Julio César Villagra, y un recorrido que promete vistas espectaculares por la Av. Costanera. Es una oportunidad única para disfrutar de la ciudad de una manera diferente, fusionando el deporte con el arraigo y la pertenencia a los colores de Belgrano.
El evento ofrece diversas modalidades para que todos puedan participar, adaptándose a los distintos niveles y edades:
- Runner 10K y 5K: Para los corredores más exigentes.
- Participativa 2K: Ideal para quienes buscan una experiencia más recreativa.
- Carrera infantil: Una propuesta especial para los más pequeños, con recorridos de 400 metros para niños de 4 a 8 años y 800 metros para aquellos de 9 a 12 años. Lo más emocionante es que esta carrera se desarrollará ¡dentro del campo de juego del Gigante! Los cupos son limitados y los niños deben asistir acompañados de un adulto.
Las inscripciones ya se encuentran abiertas y puedes realizarlas de dos maneras:
- Online: A través del sitio web belgranosocios.com/belgrano10k.
- Presencial: En la Sede Social (Arturo Orgaz 510), de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hs y los sábados de 9:30 a 13:30 hs.
Los costos de inscripción varían según la categoría y si eres socio o no:
- Runner 10K y 5K: Socios/as: $20.000 No socios/as: $25.000 Este kit incluye remera oficial, dorsal, chip, kit de corredor, hidratación y medalla finisher.
- Participativa 2K: Socios/as: $15.000 No socios/as: $20.000 Incluye remera oficial, dorsal, kit de corredor, hidratación y medalla finisher.
- Carrera infantil: Socios/as: $15.000 No socios/as: $20.000 También incluye remera oficial, dorsal, kit de corredor, hidratación y medalla finisher.
El Club destaca su compromiso con la inclusión, ofreciendo un 50% de descuento sobre la categoría elegida para socios/as con discapacidad.
La entrega de kits se realizará en el Sector Cuellar del Estadio Julio César Villagra (ingreso por calle Hualfin):
- Sábado 1 de noviembre: de 11:00 a 19:00 hs.
- Domingo 2 de noviembre: de 7:00 a 8:00 hs (exclusivo para corredores del interior). Es importante presentar DNI y comprobante de pago. Si retira un tercero, deberá llevar fotocopia del DNI del corredor/a y el comprobante. Los kits no se entregarán fuera de estos horarios.
Los premios para los ganadores son significativos:
- General Masculino 10K y General Femenino 10K: 1° puesto: $150.000 + trofeo 2° puesto: $100.000 + trofeo 3° puesto: $75.000 + trofeo
- General Masculino y General Femenino 5K: Los tres primeros puestos recibirán trofeo.
Esta maratón es parte de un calendario más amplio de eventos que Belgrano ha organizado para celebrar su 120° aniversario, incluyendo muestras gráficas, encuentros con la historia y otras actividades conmemorativas a lo largo de 2025.