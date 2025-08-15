Ricardo Zielinski ofreció sus impresiones tras el empate en Mar del Plata, abordando el rendimiento de su equipo, las condiciones del campo de juego del Estadio Minella, el rival y la situación de Mariano Troilo.

Análisis del partido y rendimiento del equipo

El "Ruso" fue autocrítico con el desempeño de su equipo en el primer tiempo, calificándolo de "malo". Sin embargo, destacó que en el segundo tiempo "acomodamos un poco las cosas" y "mejoramos", intentando jugar "por bajo".

Zielinski subrayó que, a pesar de no haber sido un "buen partido de fútbol", lo importante fue "que no le hicieron goles y que seguimos sumando". Para el director técnico, es crucial sumar puntos cuando no se juega del todo bien, valorando el "arco con cero" que venían buscando. Considera que, si ratifican el punto de local, "seguramente servirá".

Condiciones del campo de juego

Respecto a las quejas previas de otros jugadores sobre el campo de juego del Estadio Minella, Zielinski afirmó que la cancha "no es lo ideal" y "debería estar un poco mejor" para que la pelota ruede más por el césped. No obstante, minimizó su impacto, considerándolo "un elemento más que tiene un partido de fútbol" y rechazó usarlo como excusa, ya que la cancha "está para los dos equipos igual".

El rival: Aldosivi

El entrenador señaló que en el fútbol actual es "muy difícil que a uno lo sorprendan cosas" debido a la gran cantidad de información disponible sobre los equipos. Reconoció que Aldosivi "tiene un buen equipo" y que el partido fue "muy parejo". Afirmó que "no nos sorprendió nada" de lo propuesto por el rival, ya que "medianamente se jugó el partido que pensábamos que se podía jugar".

La situación de Mariano Troilo

Sobre la inminente partida de Mariano Troilo, El Ruso Zielinski confirmó que "están con los últimos papeles" y que no tiene más detalles al respecto. Destacó que, aunque no tenga precisiones del traspaso, "el entrenador en general se prepara para aconsejarlo permanentemente", y que tanto él como los demás jugadores lo han hecho. Finalmente, expresó que Troilo "merece" este pase, considerándolo "un gran jugador" y una persona que "está buscando una situación como la que está viviendo".