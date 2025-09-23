Belgrano ganó, gustó y goleó a Newell's, en el Gigante de Alberdi, por la novena fecha del Torneo Clausura.

Con el triunfo, el equipo dirigido por el Ruso Zielinski desplazó a Tigre y se metió en playoffs, ubicándose en el octavo lugar.

A los 38 minutos del primer tiempo, una mala salida del ex-Belgrano Juan Espínola le permitió a Francisco González Metilli llegar al gol y abrir el marcador del partido. El volante probó desde larga distancia y marcó su primer tanto con la casaca de Belgrano.

Al término del primer tiempo, el otro arquero también fue protagonista. Tras una fallida salida de Cardozo, el Pipa Benedetto amagó ante el arquero pirata, quien terminó cometiéndole falta al delantero. Luego de varios minutos, el ex Boca decidió patear al medio y Cardozo contuvo el remate.

El Pirata arrancó con todo el complemento. A los cuatro minutos del segundo tiempo, un buen desborde de Sporle terminó en un golazo de Nicolás Uvita Fernández. Belgrano estiró la ventaja y se puso 2-0 arriba.

Dos minutos más tarde del gol de la “B”, el ex-Talleres Gonzalo Maroni vio la roja en la Lepra. La fuerte patada del volante dejó con 10 al elenco rosarino.

Sobre el final del partido, los Zelarayán de Belgrano le pusieron las cifras definitivas al encuentro. Gonzalo Zelarayán armó una gran jugada y su tío, Lucas, marcó el 3-0 para desatar la fiesta en Alberdi.

¿CÓMO LLEGABAN LOS EQUIPOS?

El Pirata venía entonado. El pase a semifinales de la Copa Argentina mostró una mejoría notable respecto del flojo rendimiento anterior.

El cruce se produjo apenas cinco días después del enfrentamiento en Villa Mercedes, donde el Celeste fue mucho más que el conjunto rosarino y se impuso 3-1.