Ambos equipos llegan a este encuentro sin chances de clasificarnos para los playoffs. Belgrano ha tenido una temporada irregular en la liga local, con solo 3 partidos ganados, 5 empates y 7 derrotas en 15 encuentros, lo que lo ubica con 16 puntos, un escalón por encima del rival de turno en la tabla de la Zona A. E

Sin embargo, a pesar de no jugar por un puesto en la fase final, este partido no es un simple trámite. Es una última oportunidad para "maquillar" la campaña y, sobre todo, sumar puntos importantes para la tabla anual. Esta tabla es fundamental de cara a objetivos futuros: alimentar el sueño de volver a participar en un torneo internacional si se hace un buen Clausura. Actualmente, el Pirata se encontra cinco puntos por encima de Banfield, el equipo que hoy estaría perdiendo la categoría por esta vía. Es por eso que hay "motivos de sobra para no bajar los brazos e ir con lo mejor posible a Santa Fe".

Enfrente esta un Unión que también quedó fuera de la pelea y que presenta una novedad en el banco: será el debut de Leonardo Madelón en el inicio de su cuarto ciclo como entrenador del Tatengue. Madelón ha manifestado sentirse "otra vez en casa" y que su objetivo es "salir lo antes posible del lugar en el que estamos".

En cuanto al Celeste de Alberdi, dirigido por Ricardo Zielinski, la principal duda de la semana ha sido la presencia del defensor Mariano Troilo. Troilo arrastra una molestia muscular y ha trabajado diferenciado. Aunque viajó a Santa Fe, su titularidad dependerá de cómo responda su físico en la previa del partido. Si no llega al cien por ciento, la alternativa manejada es que Fausto Grillo se desplace a la zaga central y que Tobías Ostchega ingrese como lateral izquierdo.

La probable formación que presentaría Belgrano para este partido sería con: Manuel Vicentini; Gabriel Compagnucci, Mariano Troilo o Fausto Grillo, Aníbal Leguizamón y Tobías Ostchega o Grillo; Lucas Menossi, Santiago Longo, Facundo Quignon y Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara.

El partido será controlado por el árbitro Sebastián Zunino, con Luis Lobo Medina a cargo del VAR. La transmisión televisiva estará a cargo de TNT Sports Premium.

Una vez finalizado este compromiso, el plantel tendrá un breve descanso antes de poner foco en la Copa Argentina, donde lo espera Defensores de Belgrano en un partido con fecha probable entre el 14 y 16 de mayo. Luego vendrá un parate importante hasta mediados de julio, cuando se pondrá en marcha el Torneo Clausura, el cual definirá las cuestiones más relevantes de la temporada, incluyendo los cupos a copas y los descensos.