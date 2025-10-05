La antesala del clásico cordobés tuvo su prólogo en la calle. En la noche del sábado, una multitud de hinchas de Belgrano se reunió frente al hotel Quinto Centenario, donde el plantel dirigido por Ricardo Zielinski concentra a la espera del choque ante Talleres.

Desde temprano, los alrededores de la avenida Duarte Quirós comenzaron a poblarse de camisetas, bombos y banderas. El aire se llenó de humo celeste y bengalas, mientras los cánticos se multiplicaban en un clima de fiesta y expectativa.

El aliento fue incesante. “De barrio Alberdi yo soy”, se escuchó una y otra vez entre abrazos, saltos y fuegos artificiales. Cuando los jugadores salieron a saludar, el griterío fue total: hubo fotos, aplausos y gestos de agradecimiento entre hinchas y futbolistas.

El “Chino” Lucas Zelarayán fue uno de los más ovacionados por el público, junto al delantero Franco Jara y al propio Zielinski. También el presidente Luis Fabián Artime se acercó a agradecer el respaldo, en una escena que condensó la mística celeste.

El banderazo se transformó en una verdadera muestra de identidad “Pirata”, un anticipo de la pasión que se vivirá este domingo desde las 16.45 en el estadio Mario Alberto Kempes, donde el clásico se jugará únicamente con público de Talleres.