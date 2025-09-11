Va por la recuperación: Belgrano recibe a San Martín
El "Pirata" busca volver al triunfo en Alberdi por el Torneo Clausura.
El Celeste llega golpeado al duelo de este jueves. Tres partidos sin ganar dejaron al equipo de Zielinski con la obligación de sumar puntos. El objetivo sigue siendo el mismo: recuperar la confianza de las primeras fechas del Torneo y no perder pisada a los de la zona de clasificación.
El Pirata viene de empatar 0-0 con Aldosivi, caer 0-3 ante Central Córdoba y sortear la misma suerte contra Defensa y Justicia, donde cayó por 1-2 en Florencio Varela. El rival, San Martín de San Juan, llega con ocho puntos y la derrota fresca ante River por 2-0 en la fecha pasada.
Para el compromiso, el Ruso Zielinski mueve las piezas. Abajo, Alexis Maldonado entraría por Federico Ricca. En el medio, Julián Mavilla reemplazaría a González Metilli. La baja más sensible será la de Lucas Zelarayán, afectado a la Selección de Armenia; su lugar lo ocuparía Rodrigo Saravia.
El partido abrirá la fecha 8 del Torneo Clausura y se jugará en el Estadio Julio César Villagra, con arbitraje de Andrés Merlos y transmisión por ESPN Premium.
Belgrano apunta a dos frentes. Por un lado, comparte el noveno lugar de la zona A con Argentinos Juniors, Independiente Rivadavia y Tigre, y por otro apunta a mantener vivo el sueño de avanzar en la Copa Argentina, donde el miércoles 17 se medirá con Newell’s en San Luis.
Posibles formaciones
Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Federico Ricca; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Rodrigo Saravia y Julián Mavilla; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.
San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde y Lucas Diarte; Sebastián Jaurena y Nicolás Watson; Horacio Tijanovich, Sebastián González y Santiago Salle; Ignacio Puch. DT: Leandro Romagnoli.