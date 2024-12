Walter Erviti: "Lo que no va a cambiar es la cultura de Belgrano"

Walter Erviti asumió oficialmente como director técnico de Belgrano y, en su conferencia de prensa de presentación, dejó en claro sus expectativas y visión para el equipo. “Para mí y el cuerpo técnico es un gran desafío y una gran alegría estar acá y poder sumarnos al proyecto del club”, expresó el exjugador, quien destacó la importancia de comprender y respetar la historia de Belgrano.

Sobre su idea de juego, Erviti subrayó que se adaptará a las circunstancias de cada partido, sin perder de vista la cultura del club. "Acá no se trata de cómo juegan mis equipos, sino cómo quiere Belgrano que se juegue. Si tenemos que ser más directos o mantener la posesión de pelota, lo haremos. Lo que no va a cambiar es la cultura de Belgrano y el hecho de ser protagonistas", afirmó.

El DT también se refirió a las expectativas que generó su llegada, especialmente en un contexto en el que algunos hinchas expresaron su rechazo en redes sociales. "Que el hincha nos exija, que quiera algo más, a nosotros nos motiva", declaró, dejando en claro que la presión y la exigencia son aspectos que los impulsan a mejorar.

Con respecto a la rivalidad con Talleres, Erviti no quiso centrarse en lo que sucede fuera de su equipo. “Yo no hablo de otros clubes, yo hablo de Belgrano”, enfatizó, remarcando que su foco está completamente en su nuevo proyecto. "A mí me interesa lo que pasa puertas para adentro, me interesa que los jugadores se motiven vistiendo la camiseta", agregó.

El flamante DT también fue contundente sobre los objetivos inmediatos del equipo: “A nosotros nos contratan para ganar, y cada jugador que venga tiene que entender que hay que trabajar más que los rivales para ganar”. En ese sentido, apuntó a recuperar la fortaleza de la localía, un aspecto que, según él, se perdió en la temporada pasada: “A la gente, pedirle que apoye y se haga sentir más que nunca para que podamos recuperar la localía que este año se perdió y hacer que los rivales sufran en nuestra cancha”.