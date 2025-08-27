El capitán de Belgrano, Lucas Zelarayán, ha sido nuevamente convocado por la selección de Armenia para la doble fecha FIFA de eliminatorias al Mundial de la UEFA. Aunque "El Chino" no había participado en citaciones anteriores, ahora formará parte de los duelos que se disputarán entre el 6 y el 9 de septiembre. Armenia se enfrentará a Portugal el sábado 6 de septiembre y a la República de Irlanda el martes 9 de septiembre, siendo ambos partidos en condición de local para el seleccionado europeo.

En esta convocatoria, Zelarayán disputará las dos primeras fechas del Grupo F. El ganador de este grupo obtendrá un boleto directo a la Copa Mundial de 2026, mientras que el equipo que finalice en el segundo puesto tendrá una segunda oportunidad en un repechaje.

La participación de Zelarayán con su selección tendrá un impacto directo en el calendario del "Pirata". El jugador viajará después del compromiso de Belgrano contra Defensa y Justicia, programado para el domingo 31 de agosto en Florencio Varela. Se espera que regrese al país el jueves 11 de septiembre. Estaría, en principio, disponible para el partido de Belgrano ante San Martín de San Juan, que se disputará el fin de semana del domingo 14 de septiembre. Además, el cruce con el "verdinegro" (San Martín de San Juan) aún no tiene fecha fijada por la AFA. Belgrano, que tiene un compromiso por los cuartos de final de la Copa Argentina contra Newell's Old Boys de Rosario el miércoles 17 de septiembre, espera que el partido contra San Martín de San Juan se programe para el viernes 12 o sábado 13 de septiembre para optimizar su calendario.

Le esperan semanas movidas al talentoso creador del Pirata, donde se definirán su pasaje al Mundial 2026 con Armenia, su clasificación a semifinales de la Copa Argentina con Belgrano y una fecha del Torneo Clausura.