Zielinski: “Otro partido que no nos deja conformes”

Belgrano igualó 0 a 0 frente a San Martín de San Juan en el estadio Julio César Villagra y estiró a cuatro los partidos sin victorias en la competencia. Con este resultado, el equipo dirigido por Ricardo Zielinski acumula apenas dos puntos de los últimos doce posibles, lo que genera preocupación en el tramo decisivo del calendario.

En conferencia de prensa, el entrenador reconoció el mal momento ofensivo del equipo: “Estamos muy mal con el gol, tuvimos cuatro o cinco situaciones claras y no pudimos convertir. Otro partido que no nos deja conformes”, señaló.

El técnico remarcó que el plantel trabaja para revertir la situación: “Yo no conozco otro método que no sea el trabajo. Queremos darle a la gente un buen resultado, sobre todo de local, porque sabemos que si no ganamos en casa es muy difícil sostener una buena campaña”.

Sobre los cambios habituales en el mediocampo, explicó que se deben a cuestiones tácticas: “Cuando tenemos que ir a buscar los partidos, rompemos el doble cinco para sumar más juego por banda o con un enganche y dos puntas”.

Consultado por la ausencia de Lucas Zelarayán, Zielinski admitió que se sintió su falta: “Son jugadores irremplazables. Jugamos de otra manera, por bandas, pero siempre se nota su ausencia. Estaba muy cansado y lo vamos a guardar para el partido con Newell’s”.

De cara a lo que viene, el entrenador mostró confianza en una reacción del equipo: “Ahora tenemos un partido muy lindo. Creo que vamos a tener una muy buena actuación, como lo hicimos con Independiente. Ojalá podamos darle una alegría a la gente”.