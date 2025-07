El domingo 20 de julio de 2025, en un Gigante de Alberdi a estadio repleto, Belgrano sufrió su primera derrota en el Torneo Clausura al caer por la mínima diferencia (1-0) ante Racing en un "partido caliente" y friccionado. La bronca no tardó en llegar, y el entrenador Ricardo "El Ruso" Zielinski, visiblemente molesto, no dudó en expresar su profunda disconformidad con el desarrollo del juego y, particularmente, con la actuación arbitral.

A pesar de la caída, el sentimiento que predominó en el "Ruso" fue la "bronca". El director técnico de Belgrano consideró que su equipo hizo "méritos por lo menos para no perderlo", e incluso, que en muchos pasajes fue "mejor que Racing". La derrota, producto de un gol "fortuito" para Racing, dejó un sabor amargo en el conjunto "Pirata".

Aunque Ricardo Zielinski afirmó no ser de criticar a los árbitros, esta vez su enojo fue innegable y se centró en Yael Falcón Pérez. La principal queja del "Ruso" radicó en el tiempo adicionado y su gestión: "Agregó 9 minutos y se jugaron 5", y peor aún, "Encima lo terminó antes". Zielinski relató que estaban "con el reloj" y el partido finalizó cuando iban "ocho y pico" de los nueve minutos adicionales, sugiriendo que el árbitro "tenía muchas ganas de terminarlo más rápido". Además, el entrenador lamentó la falta de continuidad en el juego debido a las "interrupciones" constantes.

Más allá de las críticas al arbitraje, Zielinski también fue autocrítico respecto al rendimiento ofensivo de su equipo, señalando que "Faltó la eficacia para resolverlo". "La verdad, bronca, porque hicimos méritos por lo menos para no perderlo", reiteró. El técnico lamentó que no pudieron concretar dos o tres ocasiones claras. Sin embargo, destacó el "prodigio" y el "todo lo que tenía" que dio el equipo en la cancha. Asimismo, subrayó el buen desempeño de jugadores clave como Ulises Sánchez y Lucas Passerini, quienes "están muchísimo mejor que el semestre pasado" y tuvieron un "buen partido". En el segundo tiempo, Racing no complicó a Belgrano "salvo en algunos contragolpes".

En cuanto a novedades del plantel, Zielinski confirmó que el delantero Franco Jara solicitó el cambio por un "tirón". El jugador será evaluado para determinar la gravedad de la lesión. Pensando en el futuro, el "Ruso" adoptó una postura pragmática: "El fútbol es así, hay que aprender de lo que pasó. Rescatar lo bueno y corregir lo malo". Belgrano buscará revertir esta primera derrota en la próxima fecha, cuando visite a Independiente Rivadavia en Mendoza.

Este partido para Belgrano fue como un rompecabezas al que le faltó la última pieza para completarse, mientras que un factor externo, como el arbitraje, cambió las reglas del juego en el tramo final, dejando la imagen incompleta y llena de frustración.