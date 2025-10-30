La postura del 'Ruso' tras el escándalo arbitral

El entrenador de Belgrano, Ricardo Zielinski, habló este jueves 30 de octubre de 2025 tras el entrenamiento matutino y, además de referirse a la actualidad del equipo, dejó una marcada reflexión sobre el arbitraje en el fútbol argentino.

El director técnico del 'Pirata' expresó su postura crítica ante la necesidad de examinar constantemente a los responsables de impartir justicia, manifestando: “Tenés que tener confianza en el árbitro. No puede ser que en todos los partidos te fijes quién es el árbitro, los líneas y los del VAR”.

Estas declaraciones se producen en un contexto de alta controversia, específicamente luego del polémico penal que Yael Falcón Pérez le sancionó a Argentinos Juniors durante las semifinales de la Copa Argentina. En esa jugada, el mediocampista Heredia, que había ingresado a los 72', sujetó al número 10 de Argentinos. El futbolista del Bicho cayó, y el árbitro procedió a cobrar inmediatamente la pena máxima, la cual fue posteriormente convertida en gol por Molina, estableciendo el 2-1 final para Argentinos.

Aun así, Zielinski, manteniendo su estilo mesurado y respetuoso, aseguró que prefiere no participar en estas controversias. Si bien señaló que "Nosotros, en general, no hablamos del tema hasta que un día nos cansamos", insistió en que su postura es "seguir insistiendo con no opinar de los árbitros".

Finalmente, el entrenador destacó la importancia de respetar la función arbitral y mantener la confianza. Zielinski enfatizó que él tolera la posibilidad de equivocación porque su creencia radica en la honestidad de quienes dirigen los partidos: “Yo tolero la equivocación porque creo en la honestidad del árbitro”. Tras estas declaraciones, el técnico de Belgrano ya enfoca su preparación en el próximo compromiso del equipo frente a Tigre.