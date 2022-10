Tras la práctica de su equipo, en la que no estuvo Benzema, el entrenador Carlo Ancelotti comentó: "No vamos a recuperar a Karim, que todavía hemos pensado que es un poco pronto".

Según el DT, el francés se entrenó el viernes pero "no se encontraba cómodo", aunque los exámenes médicos no mostraron "ningún tipo de problema"."Tenemos que tener en cuenta las sensaciones del jugador. Hay la prueba clínica, que dice que no tiene ningún problema, pero después está la sensación del jugador, que dice que todavía no está al 100%", precisó Ancelotti según la agencia AFP.

Benzema recibió el Balón de Oro 2022 el 17 de octubre en París y desde entonces solamente jugó en la victoria por 3-0 ante Elche con un gol de su autoría. Cinco días después de ser premiado, Real Madrid anunció que el francés sufría una "fatiga muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda" y no volvió a la cancha.

El 9 se perdió los dos últimos partidos: la victoria 3-1 de local ante Sevilla, donde presentó su Balón de Oro a todo el estadio Santiago Bernabeu, y la visita el martes al RB Leipzig en Liga de Campeones, primera derrota de los "blancos" en esta temporada (3-2).Ancelotti declaró que “el equipo se encuentra bien, motivado, después el palo de Leipzig, queremos hacer un buen partido, ganarlo, vamos a recuperar casi todos los jugadores, Modric, Valverde, Ceballos, Mariano...”

Rodrygo podría reemplazar a Benzema en el ataque del equipo. Sobre las posibilidades de fichar a un centrodelantero en el mercado de pases de enero, por las repetidas ausencias de Karim en este inicio de temporada, el técnico italiano fue tajante: "No estamos pensando en el mercado de invierno, no estamos interesados en esto, esta es la plantilla que seguirá hasta el final de la temporada".