El delantero de Boca Juniors Exequiel Zeballos podría tener una severa lesión en la tibia derecha a raíz de la violenta infracción que le cometió el defensor de Agropecuario Milton Leyendeker en los primeros minutos del encuentro de octavos de final por Copa Argentina que los "xeneizes" ganaron anoche en Salta por 1 a 0.



El juvenil delantero fue atendido en un sanatorio de la capital salteña y si bien todavía no hubo parte oficial, allegados al cuerpo médico boquense indicaron que podría tener una lesión grave en la tibia derecha que lo dejaría cerca de seis meses parado. .



"No fue mi intención lesionar a Zeballos. Le pido disculpas públicas, espero que no tenga nada grave", dijo el zaguero de Agropecuario Leyendeker tras la fuerte falta.



En ese marco, añadió: "Siempre juego al límite pero esta es mi primera expulsión. No quise agredirlo sino que fui a quitar el balón y el justo tocó la pelota y le pegué en la rodilla".



En cuanto a la tarjeta amarilla que le sacó el árbitro en primera instancia para luego mostrarle la roja, el jugador del club de Carlos Casares dijo: "Con la amonestación estaba bien. Luego, cuando me expulsó, le pregunté porqué lo hacía, pero al ver más tarde las imágenes en el vestuario creo que fue lo más justo".

