Boca Juniors recibirá hoy a Newell's Old Boys en el partido saliente de los tres que completarán la fecha 23 de la Liga Profesional de Fútbol y que no pudo jugarse el domingo último a raíz de la lluvia que afecto del terreno de juego.



El encuentro se jugará a partir de las 19.15 en "La Bombonera", será televisado por Fox Sports Premium y lo arbitrará Patricio Loustau, quien el domingo tomó la decisión de no jugarlo debido a las malas condiciones del campo de juego a raíz de las condiciones climáticas.



El equipo "Xeneize" tiene 36 puntos, quedó lejos del campeón anticipado River (54) y luego de haber hilvanado dos triunfos consecutivos, ante Aldosivi (3-0) en Mar del Plata y frente a Sarmiento de Junín (2-0) en La Boca, cayó en Avellaneda frente a un flojo Independiente por 1-0 en un partido que dejó poco para rescatar.



La caída en el clásico motivó serias críticas a Battaglia por su elección de nombres y planteo táctico, y eso llevó al inexperto entrenador a modificar nuevamente la formación para recibir a Newell's, un rival que pese su floja campaña ganó tres de los últimos cinco partidos que jugó, el más reciente ante Central Córdoba (1-0).



Battaglia hará en total ocho variantes con la misión de retornar a la victoria.



En "Ñuls", el emblema Maxi Rodríguez estará en el banco de suplentes luego de haber anunciado su retiro del fútbol, y recién se despedirá en el partido siguiente ante Banfield en el estadio Coloso Marcelo Bielsa y ante sus hinchas.



El cuanto al historial entre ambos, favorece a Boca al cabo de 156 partidos, con 67 triunfos, 47 empates y 42 derrotas.

Télam