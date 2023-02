En la continuidad de la quinta fecha del torneo de la Liga Profesional (LPF), el conjunto xeneize obtuvo en Liniers un meritorio triunfo, dentro de un encuentro parejo.

Luca Langoni (Pt. 32m.) y Jorge Figal (St. 42m.) marcaron para los dirigidos por el DT Hugo Ibarra, que el miércoles dirimirán la posibilidad de conseguir un nuevo título a sus vitrinas con la final de la Supercopa Argentina que sostendrán ante Patronato de Paraná, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El conjunto de Liniers había establecido la paridad provisoria, a partir de un penal ejecutado por Lucas Janson (St. 21m.). Un minuto después, el elenco xeneize se quedó con diez por la tarjeta roja que le mostraron a Ezequiel Fernández (st. 22m.).

Sin jugar del todo bien, Boca supo utilizar como virtud el argumento de saber golpear en los momentos justos ante un rival que exhibió poca claridad y falló en la faz defensiva.

Síntesis

Vélez Sarsfield: Leonardo Burián; Tomás Guidara, Lautaro Giannetti, Diego Godín y Francisco Ortega; Elías Cabrera, Juan Ignacio Méndez y José Florentín; Santiago Castro, Abiel Osorio y Lucas Janson. DT: Alexander Medina.

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Jorge Figal, Facundo Roncaglia y Agustín Sandez; Oscar Romero, Martín Payero, Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández; Luca Langoni y Miguel Merentiel. DT: Hugo Ibarra.

Gol en el primer tiempo: 32m. Langoni (BJ)Goles en el segundo tiempo: 21m. Janson (VS) de penal; 42m. Figal (BJ)

Cambios en el segundo tiempo: antes del inicio, Frank Fabra por Sandez (BJ) y Mateo Seoane por Florentín (BJ); 14m. Sebastián Villa por Payero (BJ); 26m. Julián Fernández por Janson (VS); 29m. Cristian Medina por Langoni (BJ); 36m Alan Varela por Guillermo Fernández y Juan Ramírez por Payero (BJ); 38m. Lucas Pratto por Osorio y Gianluca Prestianni por Juan I. Méndez (VS); 44m. Leonardo Jara por Guidara (VS)

Incidencia en el segundo tiempo: 22m. expulsado Ezequiel Fernández (BJ)

Amonestados: Florentín, Godín y Giannetti (VS) Sandez, Payero, Fabra, Advíncula y Merentiel (BJ)

Cancha: José Amalfitani.

Arbitro: Yael Falcón Pérez.