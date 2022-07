Carlos Tévez: “El fútbol no es para cagones, en el fútbol hay que ir al frente”

El Apache criticó muy fuerte al Chapa Retegui por su decisión de no formar parte del cuerpo técnico de Rosario Central y continuar en su cargo como Secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires: “Fue desprolijo y faltó a su palabra. Priorizó su compromiso político que su sueño y en eso me falló a mí y a mucha gente”, lanzó.

“Faltó a su palabra y me falló a mí, a mi familia y a Rosario Central. Estábamos trabajando juntos hace un tiempo y me acompañó a la cancha de Vélez. Fue muy desprolijo, no me gustó cómo se manejó, salió a hablar y no me lo dijo en la cara”. “El fútbol no es para cagones, en el fútbol hay que ir al frente”