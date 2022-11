Carlos Tévez renunció como director técnico de Rosario Central

Carlos Tévez anunció en conferencia de prensa que deja de ser el técnico de Rosario Central. El "Apache" deja el puesto tras haber llegado al equipo el 21 de junio del 2022.

Tévez tomó al decisión de renunciar a Central porque considera que no podrá armar el equipo ni afrontar el próximo mercado de pases en las condiciones que él quisiera porque hasta el 18 de diciembre no se definirá quién será el nuevo presidente del club.

La palabra del DT en conferencia

"Voy a dar un paso al costado. Doy las gracias a la gente por bancarme en estos cuatro meses y medio casi cinco. La relación fue muy buena. Siempre pensando en Central y hoy más que nunca doy el paso al costado pensando en el club. No es conveniente para nadie que yo siga. La nueva dirigencia o la que se quede tiene que tomar decisiones".

"Como dije nunca vine a hacer política a Central. Yo vine a hacerle bien al club y cuando se puso mi nombre en política no me gustó. Primero está el escudo de Central y no mi nombre", dijo al ser consultado si hubo algún conflicto con el club.

"No hablo de las elecciones. Tenían que haber sido hace un mes atrás. En este momento no sabés con quien hablar. La gente está enojada por no poder votar. Si la pasan para el año que viene, va a ser lo mismo. Yo estaba metido en una interna que no quería estarlo".

"No me molestó lo de Belloso porque no le contesté el mensaje, si estoy jugando al golf es problema mio. Yo tengo códigos, si me trae Carloni, no me puedo juntar con el. Me extraña de el que no tenga códigos. No sería justo que me junte con alguien de la oposición", contó sobre el mensaje y las acusaciones de Gonzalo Belloso, candidato a presidente para las próximas elecciones.

"Lo mejor que pude hacer es dar un paso a costado. Yo siempre fui con la verdad. Mi trabajo siempre fue serio. El club no está bien, se hace muy difícil trabajar en este ambiente. Me duele irme porque el proyecto mio siempre lo voy a valorar. No me parece justo estar si gana la oposición", agregó.

Sobre su futuro, dijo que "seguirá siendo técnico" porque "es lo que le gusta". "Hice un curso acelerado en Central. Para mi trabajar con los chicos eran como mis hijos".

"Lo más lindo que tiene Rosario Central es su gente", dijo sobre la hinchada canalla.

Los números de Tévez

Dirigió cinco meses al Canalla con un rendimiento irregular del equipo: 24 partidos con 6 triunfos, 11 empates y 7 derrotas. Estuvo al mando de un equipo con muchos jóvenes y le dio continuidad a futbolistas con mucho futuro Buonanotte, Blanco e Infantino.

El equipo terminó en el puesto 20 de la Liga Profesional y estuvo lejos de clasificarse a una copa internacional.

La noticia llega horas después de la confirmación de que se va de Central una de sus principales figuras. Ayer se supo que el juvenil Facundo Buonanotte, de 17 años, será nuevo jugador de Brighton, que pagará alrededor de 11,5 millones de euros con bonos incluidos y el 20% de una futura venta, en una de las transferencias más importantes en la historia del club.

Luego del empate 1-1 ante Colón que cerró un flojo torneo para los de Arroyito, el Apache había anticipado "decisiones" una vez que se cumplieran 15 días.

“Estos 15 días van a ser fundamentales para la renovación de los jugadores que quiero más los que quiero que vengan. Pero si no armamos un equipo, es muy difícil seguir. Un equipo que sea competitivo. La gente quiere competir. Y yo también quiero competir”, había dicho.

Por otro lado, Tevez ya le había pedido a la Comisión Directiva que haga el esfuerzo por retener a Gaspar Servio, Juan Rodríguez y Walter Montoya, piezas claves en el plantel que piensa el entrenador para la próxima temporada. No obstante, así como solicitó la continuidad de estos tres, también aclaró que hay varios que no serán tenidos en consideración.

