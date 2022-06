Carlos Tévez se quedó sin el "Chapa" Retegui

Carlos Tévez había anunciado que Carlos Retegui lo iba a acompañar en su cuerpo técnico en Rosario Central, durante la mañana del día siguiente el exentrenador de "Las Leonas" se bajó.

Además, en su argumentación, explicó que no puede dejar de lado "de la noche a la mañana" sus compromisos con el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

El ex entrenador de las Leonas y los Leones expresó: "Es incompatible mi función y trabajar con Tévez en Rosario Central. Hay muchas familias que dependen de mí y yo no me voy de la noche a la mañana dejando a la gente en la calle".