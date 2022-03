Rosario Central recibirá este domingo a Newell's Old Boys en el clásico rosarino número 174, probablemente el más pasional del fútbol argentino, que encuentra al visitante con una actualidad ligada a mejores resultados pero dispuesto a cortar una serie de cinco encuentros sin victorias ante el rival de siempre, en el marco de la séptima fecha de la Copa de la Liga.



El cotejo se jugará en el Estadio Gigante de Arroyito desde las 14, con el arbitraje de Pablo Echevarría, y será televisado por TNT Sports.



El clásico rosarino es el más "caliente" de nuestro fútbol, ​​ya que superó el juego en sí mismo para transformarse en un tema sociológico entre dos equipos que dividen a una ciudad ultra futbolera.



Son "Canallas" y "Leprosos" desde aquella vez en los años 20 cuando el Patronato de Leprosos, ubicado en el Hospital Carrasco, quiso organizar un partido benéfico con el fin de ayudar a los enfermos y Newell's se ganó el mote de "leprosos" al querer jugarlo y los de Central el de "canallas" por no hacerlo.



Rosario Central, dirigida por Cristian "Kily" González, llega con siete unidades en la Zona B: prescindió solo de tres puntos de los últimos nueve en juego y sumó dos dolorosas derrotas como local ante Godoy Cruz y Barracas Central.



Newell's, con Javier Sanguinetti como técnico, suma 10 puntos en la Zona A, con siete unidades conseguidas de las últimas nueve posibles, y se lo ve con mayores posibilidades de pelear por una clasificación para los cuartos de final.



El "Kily" González parecía tener una duda con Gino Infantino o Luciano Ferreyra pero finalmente se había decidido por el primero, bancando la formación del equipo que no está alcanzando buenos resultados y felicitando a sus jugadores la enorme oportunidad de pasar a ser ganadores en un clásico.



Por el lado de Newell's se produciría el regreso de Pablo Pérez, de enorme valor por su experiencia y categoría, en lugar de Juan Sforza, tras cumplir con la fecha se suspensión.



En la historia jugaron 173 veces. Rosario Central tiene ventaja de 52 triunfos contra 43 y 78 empates. Newell's hace cinco que no gana con dos triunfos de su adversario y tres empates, en tanto que no festeja en el Gigante desde el 20 de junio de 2017, por 1 a 0 con tanto agónico de Maximiliano Rodríguez.



Probables formaciones



Rosario Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Juan Cruz Komar, Facundo Almada y Lautaro Blanco; Walter Montoya, Emmanuel Ojeda, Emiliano Vecchio y Gino Infantino; Lucas Gamba y Marco Rubén. DT: Cristián González.



Newell's Old Boys: Ramiro Macagno; Armando Méndez, Cristian Lema, Willer Ditta y Martín Luciano; Juan Garro, Julián Fernández, Pablo Pérez y Francisco González; Nicolás Castro; y Juan Manuel García. DT: Javier Sanguinetti.



Árbitro: Pablo Echeverría.



Estadio: Rosario Central



Horario: 14:00



TV: TNT Deportes.

Fuente: Télam