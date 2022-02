Colón de Santa Fe mejoró este lunes por la noche la propuesta inicial que había formulado y el delantero Ramón Abila podría dejar Boca Juniors, en una transferencia que le dejará a la entidad de la Ribera algo más de 1,5 millones de dólares.



Durante la jornada, de acuerdo a lo que pudo averiguar Télam, se reunieron las máximas autoridades de ambos clubes para tratar la cesión del delantero cordobés, de 32 años.



Por la institución santafesina acudieron el presidente, José Vignatti, y el secretario deportivo, Mario Sciacqua. Por la entidad xeneize estuvieron Juan Román Riquelme, uno de los vicepresidentes y encargado del fútbol profesional, además de un miembro no identificado del mentado Consejo de fútbol. El cónclave se desarrolló "en una casa de la zona Norte del Gran Buenos Aires" según se informó.



Luego de un intercambio de ponencias, Colón habría ofertado cerca de 1,7 millones de dólares por la ficha completa del atacante auriazul, de último paso por la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.



La propuesta es "infinitamente superadora", anticipó un informante, a los 600 mil dólares ofertados días atrás por la cesión del exdelantero de Huracán, Instituto y Sarmiento de Junín, entre otros clubes.



Lo cierto es que Boca elevó una suerte de "contraoferta" y las autoridades 'sabaleras' "quedaron en contestar mañana", agregó el portavoz consultado.



El contrato de Abila, quien no será utilizado por el técnico Sebastián Battaglia, se extiende hasta el 31 de diciembre venidero.



En principio, la operación por la venta de 'Wanchope' no tendrá incidencia alguna con el interés que Boca posee en el delantero 'sabalero', Franco Farías.



"Se decía que la llegada del juvenil podía ingresar en la operación. Por ahora van por caminos separados ambas negociaciones" dijo la fuente interpelada.

Télam