Una nueva final protagonizarán Boca y Tigre en el estadio Mario Alberto Kémpes de la ciudad de Córdoba este próximo domingo.

Tigre el 2 de junio de 2019 se consagró campeón de la primera edición de la Copa de la Superliga al derrotar a Boca Juniors 2 a 0, en un encuentro ante más de 53.000 espectadores,que desde el comienzo brindaron un marco imponente para un espéctaculo de tal magnitud.

Los de Victoria obtuvieron su primer título de la historia en primera división y lograrón la clasificación directa para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020. Federico González convirtió el primer gol a los 24 del primer tiempo y Lucas Janson a los 31 desde el tiro penal.

Los dirigidos por Gustavo Alfaro desperdiciaron varias chances claras de gol, Darío Benedetto su goleador fue quien más situaciones tuvo, pero estuvo desacertado.

Los de Victoria,en su momento disputaban la B Nacional, querían coronar un muy buen semestre y en una salida veloz llegó la primera clara para el conjunto de Alfaro, cuando Zárate habilitó a Bendetto, pero el delantero estrelló su remate en el palo.

La apertura del marcador llegó de una jugada que parecía intrascendente, cuando González enganchó, se acomodó sin marca y remató de zurda al arco desde una posición muy incómoda ante un Andrada que tuvo una floja respuesta y la pelota se le escapó por debajo de su cuerpo y no pudo evitar la caída de su arco.

Con el resultado a favor, el "Matador" se resguardaba bien en el fondo y apostaba a la contra para ampliar la diferencia. Y en una de esas salidas rápidas es que Tigre se encontró con un penal cuando Izquierdoz bajó a Janson en el área.

Fue el propio delantero formado justamente en Boca quien disparó abajo, con potencia, para volver a vencer a Andrada y poner 2 a 0 a su equipo apenas pasada la media hora de juego.

Sin puntería Benedetto, Boca empezó a buscar juego desde el medio para llegar con más gente al área, y en ese armado apareció la figura de Nicolás Capaldo, quien se hizo fuerte en tres cuartos de cancha y con criterio se asoció con los de arriba para comenzar a generar sus chances.

Un tiro libre de Mauro Zárate que se fue al lado del palo derecho de Marinelli fue la más clara que tuvo el "xeneize" para descontar en el primer tiempo.

Así los de Victoria se fueron al vestuario con una buena ventaja que les daba tranquilidad de cara al complemento.

En el segundo tiempo Boca no encontró los caminos y Alfaro mandó a la cancha a Ramón "Wanchope" Ábila pretendía más poder de gol, aunque el ex Huracán no gravitó demasiado.

Los minutos finales Tigre, logró contener los embates de su rival para quedarse con un gran triunfo que festejó con los más de 17.000 hinchas que llegaron desde Victoria y ovacionaron a su máximo referente futbolístico Walter Montillo.



Las formaciones

Boca Juniors: Andrada; Buffarini , Lisandro López, Izquierdoz y Emmanuel Mas; Sebastián Villa, Nicolás Capaldo y Jorman Campuzano y Mauro Zárate; Carlos Tevez y Darío Benedetto. DT: Gustavo Alfaro.



Tigre: Gonzalo Marinelli ; Matías Pérez Acuña, Néstor Moiraghi, Gerardo Alcoba y Nicolás Colazo; Sebastián Prediger y Lucas Menossi; Diego Morales y Walter Montillo; Lucas Janson y Federico González. DT: Néstor Gorosito.

Goles : 24m. González; 31m. Janson , de tiro penal.

Amonestados: Tevez, Izquierdoz, Capaldo y Campuzano (B). Prediger, Menossi y Alcoba (T).

Árbitro: Néstor Pitana.

Cancha: Estadio Mario Kempes

Espectadores: 53.000

Esta todo listo para que el próximo domingo se enfrenten nuevamente los "Xeneixes" y el "Matador", y se vuelva a vivir la fiesta del fútbol argentino y de nuevo en el Estadio Mario Kempes.