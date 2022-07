Sevilla y Tottenham jugaron este sábado un partido de pretemporada que tuvo muy poco de amistoso. Ambos equipos tuvieron presencia argentina, se metió pierna fuerte y hubo un cruce que casi se va de las manos entre Gonzalo Montiel y Heung Min Son, que terminó con el argentino ensangrentado.

El árbitro del empate 1-1, con tantos de Harry Kane e Ivan Rakitic, permitió que el partido se calentara demasiado y en algunos pasajes hubo cruces demasiado fuertes para un amistoso de pretemporada.

En el final del primer tiempo, el ex River marcaba al surcoreano que le pegó un fuerte codazo que lo dejó en el piso y con un corte en la cara que le sangró bastante. Dos minutos después Montiel lo fue a buscar y le pegó por atrás jugada que hizo levantar un masivo "uhhhhh" de las tribunas.

Las cosas no se terminaron, el cruce siguió cuando el juez pitó el final de la primera mitad. El ex River se le puso cara a cara a Son y se le pudo leer en los labios: "La c.... de tu madre". A lo que el del Tottenham reaccionó con un topetazo.

Papu Gómez y Lucas Ocampos se sumaron a la calentura de Cachete y luego llegaron Erik Lamela y Cuti Romero para interponerse entre ambos, calmar a Montiel y que el tumulto no escalara. Lopetegui, técnico del Sevilla, metió varios cambios en el entretiempo y entre ellos salió el lateral ex River.