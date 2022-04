Confirmaron que fueron más de 450 las amenazas de muerte al entrenador del Bayern Munich

El entrenador del Bayern Múnich, Julian Nagelsmann, reveló que son más de 450 las amenazas de muerte que recibió luego de que el Bayern fuera eliminado en cuartos de final de la Champions League a manos del Villarreal.

Nagelsmann dijo que recibe este tipo de mensajes en las redes sociales. "Después de cada partido, independientemente de si ganamos o perdemos", destacó.

Agregó que algunas amenazas se dirigen también a su madre, lo que calificó de "bastante salvaje". "Por supuesto que se puede denunciar todo ante las autoridades, pero entonces no terminaría nunca", explicó a la prensa en la antesala de la fecha 30 de la Bundesliga. "Me da lo mismo, que la gente escriba lo que quiera", dijo cuándo se le preguntó cómo lo afronta. "No puedo entenderlo".

