➔ En la celebración de las 21 ediciones anteriores, 13 seleccionados consiguieron llegar a la final del Mundial y 8 de ellas conquistaron la gloria.

➔ Con 5 títulos, Brasil es el seleccionado que tiene mayor cantidad de estrellas en la Copa Mundial de la FIFA y también el único que participó en cada edición (22). Luego le siguen las selecciones de Italia y Alemania con 4 títulos; Uruguay, Argentina y Francia con 2 títulos cada una; y las selecciones de Inglaterra y España, que ganaron una edición.

➔ La Copa Mundial de la FIFA se definió en un único partido en cada edición, salvo en Brasil 1950, cuando se decidió por una Ronda Final en la que participaron 4 seleccionados: Uruguay, Brasil, Suecia y España. La victoria de Uruguay 2-1 ante Brasil fue el partido decisivo, siendo el vencedor quien al terminar por delante en puntos, aseguró el campeonato del mundo por segunda vez.

➔ Finales de Copas Mundiales de la FIFA con más goles convertidos: en Suecia 1958 (7 goles totales), el anfitrión Suecia cayó 2-5 ante Brasil (Nils Liedholm y Agne Simonsson; Vavá x2, Pelé x2 y Zagallo).

➔ Finales de Mundiales FIFA con más tarjetas amarillas: Sudáfrica 2010, entre Países Bajos 0-1 España (13 amonestaciones).

➔ Finales de Mundiales FIFA con más tarjetas rojas: Italia 1990, entre Alemania 1-0 Argentina (2 expulsiones).

➔ Selección con más finales disputadas en Mundiales FIFA: Alemania con 8 (1954, 1966, 1974, 1982, 1986, 1990, 2002 y 2014).

➔ Selección con más finales disputadas de Mundiales sin poder ganar: Países Bajos con 3 (Alemania 1974 contra el anfitrión, 1978 ante el anfitrión y Sudáfrica 2010 ante España).

➔ Más veces subcampeón en Mundiales FIFA: Alemania con 4 (1966, 1982, 1986 y 2002).

➔ Jugador con más títulos: Pelé con Brasil (3) en Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970.

➔ Jugador con más finales jugadas de la Copa Mundial de la FIFA: Cafú con Brasil (3) en Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002.

➔ Jugadores con más finales alcanzadas de Mundiales FIFA: con 3, Pelé con Brasil en 1958, 1962 y 1970; Cafú y Ronaldo con Brasil (1994, 1998 y 2002), Lothar Matthäus y Pierre Littbarski con Alemania (1982, 1986, 1990). Estos últimos 4 alcanzaron la final del torneo en 3 ediciones consecutivas.

➔ Primer gol de penal en una final de un Mundial FIFA: Johan Neeskens de Países Bajos ante el anfitrión en Alemania 1974.

➔ Último gol de penal en una final de un Mundial FIFA: Antoine Griezmann con Francia ante Croacia en la victoria 4-2 en Rusia 2018.

➔ Primer jugador en fallar un penal en una final de un Mundial FIFA: Antonio Cabrini con Italia frente a Alemania, en España 1982.

➔ Más goles anotados en una misma final de la Copa Mundial de la FIFA: Geoff Hurst de Inglaterra con 3, contra Alemania en Inglaterra 1966.

➔ Más goles anotados en finales de Mundiales FIFA: los brasileños Vavá y Pelé, el inglés Geoff Hurst y el francés Zinedine Zidane, todos con 3 conquistas.

➔ El gol más rápido de una final de un Mundial FIFA: Johan Neeskens de Países Bajos, ante el anfitrión en Alemania 1974 al minuto 1 con 27 segundos.

➔ El gol más tardío en una final de un Mundial FIFA: Geoff Hurst de Inglaterra vs. Alemania en Inglaterra 1966 a los 120 minutos.

➔ Primer autogol en una final de un Mundial FIFA: Mario Mandžukić de Croacia ante Francia, en Rusia 2018.

➔ El jugador con más edad en disputar una final de un Mundial FIFA: el italiano Dino Zoff con 40 años y 133 días en la final contra Alemania, en España 1982.

➔ El jugador más joven en una final de un Mundial FIFA: el brasileño Pelé con 17 años y 249 días ante el anfitrión, en Suecia 1958.

➔ Solo 2 finales se definieron por penales en la historia de los Mundiales FIFA: Estados Unidos 1994 (triunfo de Brasil 3-2 ante Italia tras empatar 0-0 en los 120 minutos reglamentarios) y Alemania 2006 (victoria de Italia 5-3 después de igualar 1-1 en los 120 minutos reglamentarios) son los dos únicos mundiales en la historia que se definieron por esta vía.

➔ En los Mundiales de la FIFA, 5 finales se definieron en el tiempo extra: Italia 1934 (Italia 2-1 vs. Checoslovaquia, tras igualar 1-1 en los 90 minutos), Inglaterra 1966 (Inglaterra 4-2 vs. Alemania, luego de empatar 2-2 en los 90 minutos), Argentina 1978 (Argentina 3-1 vs. Países Bajos, después de que empataron 1-1 en los 90 minutos), Sudáfrica 2010 (España 1-0 vs. Países Bajos, tras no sacar ventaja en los 90 minutos) y Brasil 2014 (Alemania 1-0 vs. Argentina, luego de igualar 0-0 en los 90 minutos).