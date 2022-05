Defensa y Justicia le ganó este domingo a Patronato, de Paraná, por 1 a 0, como local, pasó a la fase final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol y se medirá con Boca Juniors por los cuartos de final.





El defensor Adonis Frías marcó de penal a los 10 minutos de la segunda parte con un derechazo arriba, a la izquierda del arquero Facundo Altamirano que no lo pudo contener.



En la primera parte Defensa generó situaciones pero no las pudo convertir por imprecisiones en los ataques y la buena actuación del arquero rival, Facundo Altamirano, aunque al final del período Patronato asustó al local con sus salidas.



En la segunda parte, a los 8 minutos Leonel Mosevich le cometió infracción a Carlos Rotondi en el área chica y el árbitro Néstor Pitana sancionó penal para Defensa, que Adonis Frías convirtió en gol a los 10 minutos.



En los últimos momentos del encuentro Patronato acorraló a la defensa del "Halcón de Varela", pero pese al empuje del ingresado delantero Lucas Barrios, no pudo revertir el resultado.



Además de jugar con Boca por los cuartos de final del torneo de la LPF, Defensa y Justicia debe afrontar sus compromisos por la Copa Sudamericana (ya está eliminado), donde el próximo miércoles 18 se medirá ante la Liga de Quito, de Ecuador, a las 21:30 (hora argentina), como visitante, por la quinta fecha.



El jueves 24, también por la misma zona jugará como local con Antofagasta, de Chile en el mismo horario, de local por la sexta y última fecha de la fase de grupos.



El equipo de Florencio Varela integra el Grupo F del torneo subcontinental que lo lideran Goianiense, de Brasil y la Liga de Quito, con 9 puntos, mientras que Defensa y Antofagasta cuentan con 3 unidades y no tiene chances ya que un solo equipo pasa de ronda.