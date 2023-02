En el estadio Norberto Tito Tomaghello, el equipo de Florencio Varela diseñó una contundente victoria con los goles marcados por Santiago Solari (Pt. 13m.), Nicolás Fernández (Pt. 36m., de penal) y David Barbona (Pt. 48m.).

De esta manera, el conjunto "verdeamarillo" sumó su cuarto éxito en hilera y alcanzó arriba a Lanús (jugará mañana ante Racing Club), San Lorenzo y Talleres de Córdoba, todos con 12 unidades.

Por el contrario, el elenco "decano" prosigue en la parte baja de la tabla, con apenas 2 puntos y sin haber conseguido aún una victoria.

Desde temprano, el "Halcón" comenzó a liquidar la historia aprovechando la velocidad por las bandas y la practicidad de aquellos jugadores que arribaron a posiciones de gol, de frente al área rival.

Así llegó el primer tanto, a los 13m., cuando el uruguayo Agustín Sant ‘Anna escaló por derecha y mandó un centro que cruzó el área tucumana. Por detrás de todos apareció Solari y el ex Gimnasia de Mendoza conectó al gol, sin mayor oposición.

Siguió insistiendo el conjunto local y obtuvo el segundo tanto a los 36m., con un penal ejecutado por ‘Uvita’ Fernández, quien lleva 8 goles en los últimos 7 cotejos disputados con la entidad del sur bonaerense.

El exjugador de San Lorenzo remató primero la pena máxima y el arquero del "Decano", Tomás Marchiori, había atajado el envío. Lo cierto es que el VAR obligó a repetir el disparo por adelantamiento del golero visitante.

Fernández, quien acumula 5 tantos en este campeonato, se transformó en el máximo goleador histórico en Primera División de Defensa y Justicia, con 29 conquistas.

Antes de la finalización del período inaugural, Defensa y Justicia sentenció la historia con una perfecta contra que encabezó "Uvita" y que definió Barbona, con pelota dominada.

En la segunda parte, Atlético dispuso del balón pero no supo cómo utilizarlo y creo poco peligro hacia la valla del arquero Unsaín.

El equipo del DT Julio Vaccari ya había hecho la tarea para quedarse con los tres puntos y reguló el ritmo como para no sufrir mayores sobresaltos.

-Síntesis-

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Agustín Sant ‘Anna, Nazareno Colombo, Tomás Cardona y Alexis Soto; Julián López; Kevin Gutiérrez, David Barbona y Rodrigo Bogarín; Santiago Solari y Nicolás Fernández.

DT: Julio Vaccari

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Hernán De la Fuente, Bruno Bianchi, Nicolás Romero y Matías Orihuela; Bautista Kociubinski y Marcelo González; Adrián Sánchez, Guillermo Acosta y Ramiro Ruiz Rodríguez; Mateo Coronel.

DT: Lucas Pusineri.

Goles en el primer tiempo: 13m. Solari (DyJ); 36m. N. Fernández (DyJ) de penal; 48m. Barbona (DyJ)Cambio en el primer tiempo: 34m. Gonzalo Castellani por J. López (DyJ). En el segundo; antes del inicio, Santiago Ramos Mingo por Cardona y Gabriel Alanís por Bogarín (DyJ); 19m. Renzo Tesuri por De la Fuente e Ignacio Maestro Puch por Ruiz Rodríguez (AT); 20m. Braian Guille por M. González (AT); 23m. Julián Malatini por Colombo (DyJ); 32m. Lucas Naranjo por Kociubinski y Marcelo Estigarribia por Coronel (AT); 36m. Tomás Escalante por Gutiérrez (DyJ)

Amonestados: Cardona y Sant’Anna (DyJ) Kociubinski y N. Romero (AT)

Cancha: Norberto Tito Tomaghello.

Arbitro: Leandro Rey Hilfer.