La denuncia fue radicada con la firma de 19 personas este miércoles al mediodía en la Fiscalía Regional Rosario, según confirmaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación.

La presentación está patrocinada por el abogado Gustavo Dellepiane, especialista en derecho deportivo.

La causa ahora será asignada a la Unidad de Salidas Alternativas y el fiscal Damián Cimino deberá evaluar en los próximos días los datos aportados en la denuncia y las posibles medidas de investigación.

Según detallaron desde el MPA, en la denuncia se argumenta que Carlos Tevez incurre en los delitos tipificados como en los artículos 172, 173 y 247 del Código Penal, respecto de la usurpación de títulos.

No es la primera vez que Tevez queda en el centro de la polémica por su desempeño como director técnico. Tras la llegada del Apache a Rosario Central, un dirigente de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA) pidió que la entidad certifique si el entrenador tiene o no el título habilitante para dirigir.

En aquel momento, desde ATFA aseguraron que tiene todo en regla para dirigir a Central, aunque prefirieron no entrar en detalles para respetar la decisión del ex jugador de Boca, que eligió no dar explicaciones sobre dónde y cuándo hizo el curso.

Vía r3