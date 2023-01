Ángel Di María, campeón del Mundo en Qatar 2022, confirmó hoy que seguirá en el seleccionado argentino y que intentará llegar a la próxima Copa América 2024 que se disputará en Estados Unidos.

"Dejar ahora sería cortar la alegría de poder compartir ser Campeón del Mundo con la gente", expresó Di María en una entrevista con TyC Sports. El rosarino ratificó su intención de seguir siendo parte del seleccionado argentino y que la idea es estar en la recientemente anunciada Copa América de Estados Unidos.

"Me siento bien y cuando me dé cuenta de que no va, daré un paso al costado. Se ganó lo máximo pero la Copa América que viene será otra vez un título deseado", avisó "Fideo", autor de uno de los goles en la final contra Francia.

El futbolista, quien actualmente juega en Juventus de Italia, reveló que antes del decisivo partido del pasado 18 de diciembre se veía como suplente y que se enteró de la decisión de Lionel Scaloni en la charla técnica previa a la final contra Francia.

"Pensé que iba a ir al banco ni de titular ni por derecha o izquierda y después hacer un gol es todo lo que había soñado, por eso se me caían las lágrimas", contó el futbolista rosarino.

Télam