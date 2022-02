El rendimiento del rosarino estuvo en sintonía con lo que viene siendo su periplo por el PSG (apenas siete goles en 21 partidos) y Jerome Rothen, ex jugador del equipo parisino devenido a filoso comentarista de fútbol, lo atacó con todo: “Para mí, es terrible decir eso, pero Lionel Messi es su hermano que llegó a París. Leo Messi ya no es el Leo Messi solía ser”, aseguró en un programa llamado After Foot (Después del Fútbol).