El emotivo homenaje a Maradona en Nápoles

A dos años de la muerte del astro futbolístico, no faltaron los homenajes alrededor del planeta. En Nápoles, la ciudad reconocida en el mundo gracias a Diego, hubo diversas veneraciones al “pelusa”, pero una se robó todas las miradas.

En Quarteri Spagnoli , una zona conocida por sus múltiples murales con pinturas del 10, los aficionados cantaron el clásico “Ho visto Maradona”. La particularidad es que la canción fue comenzada y encabezada por tres cantantes líricos, a los que luego se sumó el público en general, despertando la emoción y alegría de todos los presentes.

La lírica completa en italiano reza: "Oh mamma, mamma, mamma, oh mamma mamma, mamma, ¿sai perché mi batte il corazón? Ho visto Maradona, ho visto Maradona, eh, mamma, innamorato son". Se traduce al castellano de la siguiente manera: "Oh mamá, mamá, mamá, oh mamá, oh mamá, oh mamá, ¿sabes por qué me late el corazón? He visto a Maradona, he visto a Maradona. Oh mamá, enamorado estoy".