En la próxima fecha del fútbol argentino llega el VAR

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) comenzará a utilizar el VAR (Video Assistant Referee) desde la próxima fecha, la octava, y este sábado -junto a la AFA y a la Dirección Nacional de Arbitraje- se explicó en qué casos se usará.



El asistente de video es para situaciones de:



➤ Gol/no gol​.



➤ El balón ha salido del campo en la jugada del gol.



➤ Existe un fuera de juego previo en la jugada de gol.



➤ Existe una falta previa del atacante en la jugada de gol.

El VAR también puede intervenir para aclarar errores en la identificación de jugadores, tanto en el caso de una tarjeta amarilla como el de una roja. El asistente de video participará en los casos de claras tarjetas rojas, tanto de las no mostradas que sí correspondían, como de las mostradas incorrectamente. No actuará, sin embargo, sobre las expulsiones por doble amarilla.



En cuanto a los penales, el VAR se usará si:



➤ El árbitro sanciona como penal una infracción que no era tal o una falta cometida fuera del área.



➤ El árbitro no sanciona como penal una infracción que sí era tal o una falta cometida dentro del área.



➤ El balón ha salido del campo de juego en la jugada del penal.



➤ Existe un fuera de juego en la jugada del penal.



➤ Existe una falta previa del atacante en la jugada del penal.



El monitoreo del VAR no se dará en cada cancha sino desde el Centro de Tecnología y Desarrollo Arbitral que se construyó dentro del predio de la AFA en Ezeiza. El Centro, de 900 metros cuadrados, cuenta con siete salas y su instalación costó 8 millones de dólares. Lo que se podrá ver en cada estadio será la pantalla de TV al lado de los bancos de suplentes para que el árbitro, de ser necesario, vaya a observar alguna jugada puntual de VAR.