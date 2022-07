Comenzó el partido en Isidro Casanova y rápidamente, sin que terminen de acomodarse los equipos en cancha, llegó la primera emoción de la tarde. Centro desde la derecha y apareció Miño anticipándose a todos para puntearla, sorprender a Olivera y abrir el marcador cuando el reloj apenas marcaba 2 minutos. Rápidamente reaccionó Estudiantes y Silba tuvo el empate, pero estuvo muy bien Martínez y le negó la posibilidad al goleador. Partido que comenzaba con muchas emociones y que prometía un entretenido desarrollo.

A los 21 minutos y en la segunda ocasión para el local, llegó el segundo tanto. Piteo habilitó a Guzmán, cerró Maffini pero apareció Milton Celiz para mandarla al fondo de la red cuando nada podía hacer Olivera. 2 a 0 en 21 minutos del primer tiempo y con tan solo dos llegadas. Pero el León siguió haciendo su juego, no bajó los brazos y 7 minutos más tarde, a los 28, llegaría el descuento. Centro de Romero, pica y pasa por arriba a Dattola y por el segundo apareció el goleador Luis Silba para poner de cabeza abajo contra el palo derecho el primero para Estudiantes.

Y el Celeste, que estaba mejor en cancha, quería aprovechar el momento. Y llegó el empate. Francisco Romero puso un gran pase al vacío para la corrida de Talpone, que de sobrepique y con mucha categoría definió por arriba del arquero. Golazo de Estudiantes, que empataba el partido tras ir 2-0 abajo. Sobre el final del primer tiempo, lo tuvo Colombini para el local, pero Olivera evitó la ventaja.

El segundo tiempo y la gran cantidad de tantos en la primera etapa prometían mucho, pero la ilusión de tener más goles se fue diluyendo con el correr de los minutos. Sobre el comienzo de la segunda mitad, Vázquez mandó a la cancha a Maxi Padilla en lugar del amonestado Martín García y Ramiro Balbuena por Enzo Coacci.

Corrían los minutos, el tanteador no se movía en el Fragata Presidente Sarmiento y las ocasiones claras de gol ya no aparecían. Algunas llegadas por parte de ambos conjuntos que resolvían bien las defensas y los arqueros. Marcelo Vázquez movió el banco con la intención de llevarse los tres puntos y para refrescar el equipo. Ingresaron Bonacorso, Marcos Arturia y Pavón en lugar de Bottino, Reynaga y Talpone. No hubo más historias por contar y la Fragata y el León igualaron 2 a 2.

Empate para Estudiantes, que suma su segundo consecutivo en condición de visitante luego del 0 a 0 frente a Belgrano y que se trae un punto importante para el Imperio luego de ir abajo en el marcador por 2 a 0. El equipo de Vázquez mostró carácter para llegar al empate y ahora deberá buscar el triunfo de local para hacer valer el punto. El Celeste volverá a los entrenamientos con la mente puesta en el próximo compromiso, cuando le toque enfrentar a Gimnasia de Jujuy el domingo 10 de julio desde las 16.

Síntesis

Almirante Brown: Ramiro Martínez; Facundo Miño, Agustín Dattola, Joel Ghirardello, Ramiro Fernández; Leandro Guzmán, Guillermo Ocampo, Matías Piteo, Milton Celiz; Juan Manuel Martínez, Ignacio Colombini.

Suplentes: Manuel Peralta, Christian Moreno, Ian Rasso, Brian Medina, Ángel Stringa, Patricio Núñez, Franco Torres, Florian Monzón, Nazareno Bazán. DT: Jorge Benítez.

Estudiantes RC: Brian Olivera; Martín García, Gastón Arturia, Gonzalo Maffini, Sasha Marcich; Nicolás Talpone, Gastón Bottino, Francisco Romero, Enzo Coacci; Renzo Reynaga, Luis Silba.

Suplentes: Adrián Peralta, Maximiliano Padilla, Luis Abraham, Ezequiel Bonacorso, Ramiro Balbuena, Álvaro Pavón, Emanuel Cuevas, Tomás Correa, Marcos Arturia. DT: Marcelo Vázquez.

Cambios: en el primer tiempo, a los 42’, Moreno por Dattola (AB). En el segundo tiempo, al comienzo, Padilla por García y Balbuena por Coacci (E). A los 12’, Torres por Piteo y Bazán por Fernández (AB). A los 25’, Bonacorso por Bottino y M. Arturia por Reynaga (E). A los 27’, Núñez por Martínez y Monzón por Colombini (AB). A los 40’, Pavón por Talpone (E).

Goles: en el primer tiempo, a los 2’, Miño (AB). A los 21’, Celiz (AB). A los 28’, Silba (E). A los 31’, Talpone (E).

Árbitro: Mario Ejarque.

Estadio: Fragata Presidente Sarmiento.