FIFA promete 15 minutos espectaculares en la ceremonia de Clausura de Qatar 2022

La FIFA promete una noche inolvidable para la ceremonia de Clausura de la Copa del Mundo en Qatar. El organismo adelantó un poco lo que será el cerrojazo a la vigésimo segunda justa mundialista en lo que considera un ‘memorable’ show de música, poesía y representaciones espectaculares.

De acuerdo con información proporcionada por el organismo, las puertas se abrirán a las 14.00 hrs locales 05.00 de la mañana de México. Se invitará a los aficionados para que disfruten de la clausura dos horas y media después.

Se espera que para la gran Final acudan cerca de 88 mil espectadores que en su mayoría serán argentinos y donde seguramente se les unirán miles de personas de países cercanos a Qatar, así como los mismos qataríes en el Estadio Lusail de Doha.

“La ceremonia de clausura durará 15 minutos y en ella se hará referencia, a través de la música y la poesía, a la manera en la que el mundo se ha unido durante los 29 días de duración del torneo. “Una noche memorable" concluirá con una mezcla de canciones de la banda sonora oficial que han marcado momentos inolvidables del certamen. Frente al público presente en el estadio y la audiencia mundial, actuarán en directo Davido y Aisha, con su tema (Hayya Hayya) Better Together; Ozuna y Gims, que interpretarán Arhbo; y las cuatro superestrellas Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad y Manal, que cantarán Light the Sky.

Argentina y Francia buscarán su tercera Copa del Mundo en la historia. En el partido final, los especialistas consideran a la Albiceleste como favorita para llevarse el trofeo FIFA.