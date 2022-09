Francia: los jugadores a seguir en Qatar

La selección de Francia apenas brilló el pasado junio, en las cuatro primeras jornadas de la Liga de Naciones de la UEFA 2022/23 (2 empates y 2 derrotas). En todo caso, esos partidos y esa concentración de 17 días permitieron a Didier Deschamps tener una idea más precisa de cuál será su lista definitiva de 26 jugadores para Catar 2022. Hemos puesto la lupa en 5 jugadores de los Bleus que habrá que seguir especialmente: Hugo Lloris, Raphaël Varane, N’Golo Kanté, Kylian Mbappé y Karim Benzema.

Hugo Lloris (35 años, arquero)

Si bien Mike Maignan empieza a asomar la nariz de forma importante, Hugo Lloris sigue siendo el número 1 para defender la portería francesa. Didier Deschamps lo confirmó a principios de junio en rueda de prensa: el arquero del Tottenham será titular al menos hasta el final de Catar 2022. Con 139 internacionalidades en su haber, Lloris debería superar pronto a Lilian Thuram (142) como el futbolista que más partidos ha jugado con los Bleus.

Además de ser un hombre experimentado, el campeón mundial en 2018 es también un modelo de regularidad. Como muestra, en el curso 2021/22 disputó con el Tottenham en su totalidad las 38 jornadas de la liga inglesa por segunda temporada seguida.

Raphael Varane (29 años, defensor)

Tras los diez años que pasó en el Real Madrid, Raphaël Varane vivió una primera temporada complicada con el Manchester United. Devorado por las lesiones (ingle, pie, muslo), el ex jugador del Lens solamente disputó 22 partidos en la Premier League 2021/22. No jugaba tan poco desde hacía 7 años, en la campaña 2014/15 con el Madrid. Afortunadamente, su exitoso comienzo en la temporada 2022/23 invita al optimismo.

Con los Bleus, Varane también se perdió numerosos partidos la temporada pasada, incluidos 3 de los 4 encuentros de junio en la Liga de Naciones. Sin embargo, a ojos de Deschamps, el central de los Red Devils sigue siendo el pilar de la defensa gala. Con una experiencia extraordinaria para su edad (86 internacionalidades), títulos a montones (incluido un Mundial y cuatro Ligas de Campeones) y un llamativo récord (el de capitán más joven en la historia de Francia, con 21 años y medio), el zaguero nacido en Lille todavía tiene muchos días de buen fútbol ante sí.

N'Golo Kante (mediocampista, 31 años)

Como Varane, y como su compañero en la medular Paul Pogba, ‘NG’ vivió una temporada 2021/22 complicada en Inglaterra. Con el Chelsea, solamente disputó 26 partidos en la Premier League. Y desde el título conquistado en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™, el infatigable mediocentro ha jugado menos de la mitad de los partidos de la selección de Francia.

Pero pese a verse mermado por diversos problemas físicos desde hace tres años (rodilla, tobillo, ingle, COVID dos veces, e isquiotibiales recientemente), Kanté sigue siendo indispensable para los Bleus. “Es uno de los mejores centrocampistas del mundo, y uno de los mejores jugadores en la historia del Chelsea”, afirmó sobre él su entrenador Thomas Tuchel el pasado mayo. “Es nuestro jugador clave; es nuestro Mo Salah, nuestro Van Dijk, nuestro De Bruyne, nuestro Neymar, nuestro Mbappé… es él quien marca la diferencia”. Y Didier Deschamps no piensa lo contrario.

Kylian Mbappé (23 años, delantero)

El jugador parisino firmó una temporada 2021/22 de muy altos vuelos con el París Saint-Germain. Su balance es impresionante: amén de proclamarse campeón de Francia por quinta vez en su carrera, se convirtió en el primer jugador en la historia de la Ligue 1 en terminar como máximo goleador (28 tantos) y mejor pasador (17 asistencias) en una misma temporada.

En el curso 2022/23 parece haber tomado el mismo camino, pues ha empezado con 4 goles en 4 jornadas. Mbappé, regularmente decisivo para los Bleus desde el comienzo de Rusia 2018 (23 goles marcados de los 27 que suma en total), será con toda seguridad una de las piezas clave del dispositivo de Didier Deschamps en Catar. Con Francia ya lleva 57 internacionalidades y todos los récords parecen estarle reservados; incluido el de más goles marcados, que ostenta Thierry Henry (51 dianas). Recordemos que, con su misma edad, ‘Titi’ solamente había marcado 8 tantos con la selección francesa.

Karim Benzema (34 años, delantero)

KB9 protagonizó una campaña 2021/22 estratosférica con el Real Madrid en la que coleccionó los grandes momentos de emoción: una cuarta Liga, una quinta Liga de Campeones, una cuarta Supercopa de España, un título de máximo goleador de la Liga (27 tantos) por primera vez desde que llegó a la capital española en 2009 y, por supuesto, otro inédito título como máximo artillero de la Champions (con 15 dianas).

Este verano, el delantero francés también ha empezado fuerte, viendo puerta en la victoria de los Merengues en la Supercopa de Europa contra el Eintracht de Fráncfort (2-0). Con un balance semejante, el ex jugador del Olympique de Lyon podría ser el segundo francés de la historia en ganar el premio The Best al Jugador de la FIFA tras un tal Zinedine Zidane (1998, 2000, 2003). Por lo demás, tras volver a convertirse en un fijo con los Bleus, Benzema ha firmado 10 tantos desde su regreso para la Eurocopa 2020 (en 2021), elevando su total con la selección a 37. Didier Deschamps, por tanto, contará con él para marcar la diferencia en Catar 2022. Con 97 internacionalidades, el ariete madridista se aproxima a gran velocidad a la mítica barrera de las 100, que solo nueve jugadores franceses han alcanzado ya.

Todos los goles de Francia en el Mundial Rusia 2018