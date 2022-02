Futbolistas de Brasil y un desesperado pedido para salir de Ucrania: "Estamos atrapados"

Tras los ataques militares de Rusia los jugadores de Brasil que se encuentran en Ucrania y que miltan en el Shakhtar Donestk y el Dinamo de Kiev, piden ayuda para salir del pais.

Recluidos en un hotel junto a sus familias, enun video le piden ayuda al gobierno de su pais.

"Hola gente, aquí estamos todos reunidos jugadores del Dinamo y Shakhtar con nuestras familias", empieza diciendo Marlon Santos. "Las fronteras y el paso aéreo están cerrados. No tenemos cómo salir. Pedimos apoyo y ayuda al gobierno de Brasil".

"Les pido que divulguen este video para que llegue al gobierno. Las fronteras están cerradas, los bancos, no hay combustible, no habrá comida, no habrá dinero. Estamos reunidos esperando un plan para salir de Ucrania”.

Shakhtar Donetsk tiene a los jugadores: Tobias Vinícius, Dentinho, Maycon, Fernando, Moraes, Marlon, Vitao, Ismaily, Dodo, Marcos Antonio, Alan Patrick, David Neres, Tete y Pedrinho.

El Dinamo Kiev tiene a Vitinho.