Cuando Colón de Santa Fe no podía con Godoy Cruz en un encuentro correspondiente a la fecha 2 de la Copa de la Liga Profesional 2022, Luis Pulga Rodríguez volvió a frotar la lámpara y convirtió otro gol que se verá muchas veces, en esta oportunidad con colaboración del arquero Juan Espínola.

Como el tiro de esquina era desde la derecha y pateaba un derecho, Espínola no puso ningún hombre en el primer palo y ese detalle no se le escapó al Pulga Rodríguez, quien apuntó a ese lugar: el arquero no la pudo sacar y la terminó metiendo en su propio arco.