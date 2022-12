Georgina, la esposa de Cristiano Ronaldo, fulminó al DT de Portugal

La modelo argentina Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, fue muy dura en las redes con Fernando Santos, entrenador portugués, por ponerlo como suplente al astro en lo que fue la eliminación con Marruecos, por los cuartos de final de Qatar.

"Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego, vio cómo cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa", comenzó. "Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido. Te amamos", sentenció.

Cristiano Ronaldo, que dejó el campo de juego a puro llanto, participó en 196 partidos con la camiseta de Portugal y marcó ocho goles en mundiales aunque nunca lo hizo luego de una fase de grupos.

Fuente: Télam