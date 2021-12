Gimnasia y Esgrima de La Plata no pudo en Paraná, Entre Ríos, con Patronato, empató 0 a 0 y dejó escapar la posibilidad de alcanzar la clasificación para la Copa Sudamericana 2022, a pesar de que no dependía de sí mismo, en un partido por la 25ta. y última fecha de la Liga Profesional (LPF).



Luis Rodríguez (10m. PT) y Júnior Arias (25m. PT) malograron un penal por cada lado, que aportaron a que los arqueros de ambos equipos fuesen las figuras de la tarde paranaense.



El sol, el calor entrerriano y el mal estado del campo de juego no impidieron que Gimnasia se adueñara del partido desde el minuto cero y arrinconara a Patronato en su área, que apostó al contraataque largo y rápido, y a cometer faltas para cortar las jugadas.



Un buen pase al vacío de Cechinni (10m.) habilitó a Alemán que ingresó al área, enganchó y Cobos le cometió penal pero el joven arquero Matías Mansilla (con solo dos partidos en primera) se lo contuvo al "Pulga" Rodríguez, en el tercer penal errado en el torneo por el tucumano.



El local despertó con ese penal atajado y el encuentro continuó de ida y vuelta, muy parejo, pero con un contraataque a los 24 minutos, Patronato logró tener un penal a favor.



Rey salió tarde y bajó al delantero Arias dentro del área, pero el propio arquero le atajó el tiro al palo derecho, igual que el penal de Gimnasia, al mismo delantero "rojinegro".

A pesar del tiro malogrado, Patronato no bajó los brazos y, fiel a su estilo, intentó constantemente abrir el marcador, pero las malas decisiones de los delanteros y las buenas respuestas del arquero del "Lobo" permitieron mantener el cero aunque se fue a los vestuarios con más chances generadas y mejor imagen.



Con más de 15 faltas cometidas, y unas 10 jugadas claras de gol, el equipo entrerriano marcó la velocidad del partido y su impronta de juego en la segunda parte, pero de la misma manera que era intenso en los ataques, se mostraba desprolijo en la defensa.



Los tres cambios que realizó Néstor Gorosito para los últimos 15 minutos le abrieron espacios a Gimnasia, pero no pudo "aggiornarse" y mejorar la performance, mientras que Patronato, con muy poco y jugando con los nervios del "Lobo", intentó más, atacó más y consiguió quedarse con la "victoria anímica", pero sin romper el cero.



De esa manera, y a pesar de que no dependía de sí mismo, Gimnasia dejó escapar 4 de los últimos 6 puntos y se perdió la posibilidad de ingresar a la Copa Sudamericana 2022.