Gimnasia y Esgrima La Plata rescató este domingo un empate ante Vélez Sarsfield 1 a 1, que lo alejó del primer lugar de la Liga Profesional de Fútbol de Primera División, en el encuentro correspondiente a la decimotercera fecha que se llevó a cabo en el estadio José Amalfitani de Liniers.



Los goles se produjeron en el segundo tiempo a través de Abiel Osorio para el local, mientras que Leonardo Morales selló la igualdad en el encuentro a puertas cerradas por decisión del Comité de Seguridad, tras los incidentes en el choque de ida por Copa Libertadores ante Talleres de Córdoba.



El resultado dejó a Gimnasia con 25 puntos y, de esta manera, quedó a tres del líder Atlético Tucumán (28). Vélez, con 10 unidades, acumuló el noveno partido sin triunfos y permanece en las últimas posiciones.



La alegría de haber alcanzado las semifinales de la Copa Libertadores de América no le alcanzó a Vélez para continuar con el envión y le cuesta cambiar el chip entre el torneo local y el continental.



Gimnasia, que venía de ser eliminado en octavos de final de la Copa Argentina ante Patronato de Paraná, empezó mejor y exigió al arquero uruguayo Leonardo Burián con dos tapadas ante los remates de Nicolás Colazo y Carlos Insaurralde.



Vélez celebró el gol en contra de Morales, en su intento de despejar el centro de Lucas Pratto, pero después de 7 minutos, el VAR determinó que hubo un milimétrico fuera de juego del ex River Plate.



Si bien el local tuvo la posesión de la pelota, Gimnasia dispuso más chances con otra intervención de Burián ante Sosa, generada por la salida en falso de Matías de los Santos; y la imprecisa definición de Morales, sobre la línea, en el cierre del primer tiempo.



La segunda etapa ofreció muy poco para el espectáculo hasta los goles. El ingresado Osorio aportó mayor profundidad en ataque y sacó provecho del rebote de Rodrigo Rey ante el remate de Máximo Perrone para el establecer el 1 a 0, a los 27 minutos.



De inmediato, dos minutos más tarde, Gimnasia encontró el empate con Morales. El defensor, sin marcas, captó la peinada de cabeza de Sosa, tras el tiro libre ejecutado por Brahian Alemán.



La igualdad en Liniers estuvo bien, pero no le sirvió a ninguno. Vélez sigue sin ganar, a pesar de la motivación copera que pondrá en juego en semifinales ante el poderoso Flamengo, y Gimnasia porque no pudo mantenerse a uno de Atlético Tucumán.



En la próxima fecha, Vélez Sarsfield visitará a Aldosivi de Mar del Plata y Gimnasia será visitante ante Unión, en Santa Fe.