● Argentina participará de su 18° Copa del Mundo, 13 de manera consecutiva (1930, 1934, 1958, 1962, 1966, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022). La Albiceleste se consagró campeón de los Mundiales Argentina 1978 y México 1986 y fue Subcampeón en Uruguay 1930, Italia 1990 y Brasil 2014. No estuvo presente en 4 ediciones (1938, 1950, 1954 y 1970). Desde 1978, sólo Alemania (5) jugó más finales que Argentina (4).

● Récord de Argentina en Mundiales: 81 PJ / 43PG-15PE-23PP (137GC-93GC) y 59.3% de efectividad. ARG avanzó en 14 ocasiones de la Fase de Grupos.

● Argentina perdió 4 partidos de los últimos 22 juegos en Mundiales (sin contar caídas en definiciones por penales), el 50% fue en la última edición (0-3 vs. Croacia y 3-4 vs. Francia) y el otro 50% frente a Alemania (0-4 en Cuartos de Sudáfrica 2010 y 0-1 en la Final de Brasil 2014).

● Gabriel Batistuta encabeza la tabla de goleadores históricos de la Selección Argentina en Mundiales (10), mientras que Diego Armando Maradona es el futbolista con más presencias en el conjunto albiceleste (21 PJ).

● El debut de la Selección Argentina en el Mundial de Catar 2022 será contra Arabia Saudita el 22 de noviembre en el Lusail Stadium por la fecha inicial del Grupo C. ARG jugará por primera vez ante el seleccionado asiático en una Copa del Mundo.

● Arabia Saudita estará en su 6° Mundial (1994, 1998, 2002, 2006, 2018 y 2022). No estuvo presente en 16 ediciones. Su máximo anotador es Sami Al Jaber (3) y Mohammed Al Deayea lidera el rubro de presencias (10 PJ).

● Récord de Arabia Saudita en Mundiales: 16 PJ / 3PG-2PE-11PP (11GC-39GC) y 22.9% de efectividad. Su mejor performance fueron los Octavos de Final en Estados Unidos 1994 (única vez que superó la instancia de grupos) y sus únicas victorias fueron ante Marruecos (2-1), Bélgica (1-0) en EE.UU. 1994 y contra Egipto (2-1) en Rusia 2018. 1 MUNDIAL FIFA CATAR 2022

● La Celeste y Blanca obtuvo el 100% de victorias (4) ante seleccionados de Asia en Mundiales: 3-1 vs. República de Corea (México 1986), 1-0 vs. Japón (Francia 1998), 4-1 vs. República de Corea (Sudáfrica 2010) y 1-0 vs. Irán (Brasil 2014).

● Argentina se enfrentó 4 veces a Arabia Saudita en el historial general y nunca perdió con 2 victorias y 2 empates (7 goles a favor y 3 en contra). Los primeros cruces contra Arabia Saudita fueron en Amistosos Internacionales disputados en Australia el 6 y 16 de julio de 1988: 2-0 y 2-2. Más tarde, se vieron las caras en la Copa FIFA Confederaciones -Copa Rey Fahd 1992- con triunfo Albiceleste por 3-1 (Leonardo Rodríguez, Claudio Caniggia y Diego Simeone; Saeed Owairan) en Riyadh. Por último, se midieron en un Amistoso Internacional el 14 de noviembre de 2012 con Lionel Messi y Ángel Di María en cancha en donde igualaron 0-0 en Riyadh.

● Por la segunda jornada del Grupo C, Argentina se medirá ante México en el Lusail Stadium a quien enfrentó 3 veces en citas mundialistas y siempre le ganó: 6-3 (Uruguay 1930), 2-1 en Tiempo Extra (Alemania 2006) y 3-1 (Sudáfrica 2010).

● México estará en su 17° Mundial (1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022). No estuvo presente en 5 ediciones (1934, 1938, 1974, 1982 y 1990). Sus máximos anotadores son Javier Hernández y Luis Hernández (4 goles) y su jugador con más apariciones es Rafael Márquez (19 PJ).

● Récord de México en Mundiales: 57 PJ / 16PG-14PE-27PP (60GC-98GC) y 36.3% de efectividad. Sus mejores actuaciones en Mundiales fueron como anfitrión en 1970 y 1986: 6o (Cuartos de Final). MEX superó 9 veces la Fase de Grupos.

● El primer duelo mundialista contra México fue en la Fase de Grupos de Uruguay 1930 con triunfo Albiceleste 6-3 con 3 goles de Guillermo Stábile, 2 de Adolfo Bernabé Zumelzú y 1 de Francisco Varallo. Luego, fueron rivales en los Octavos de Alemania 2006 con Lionel Scaloni como titular y Lionel Messi ingresando desde el banco. Argentina se impuso 2-1 con el recordado gol de Maxi Rodríguez en el Tiempo Extra (Rafael Márquez abrió el marcador para el Tri, mientras que Hernán Crespo lo empató y lo llevó al alargue). Jugaron por última vez en Octavos de Sudáfrica 2010 cuando el seleccionado argentino, comandado por Diego Maradona y que tuvo a Lionel Messi en el campo de juego, ganó 3-1 con 2 goles de Carlos Tevez y 1 de Gonzalo Higuaín, Javier Hernández fue el autor del descuento.

● Será el partido número 31 ante México, el rival no sudamericano al que más veces enfrentó en su historia, con un saldo de 15 victorias argentinas, 11 empates y 4 triunfos mexicanos. 2 MUNDIAL FIFA CATAR 2022

● La Selección Argentina se quedó con los 7 encuentros ante rivales de la CONCACAF en la historia de los Mundiales: 6-3 vs. México, 6-1 vs. Estados Unidos (Uruguay 1930), 4-1 vs. Haití (Alemania 1974), 2-0 vs. El Salvador (España 1982), 5-0 vs. Jamaica (Francia 1998), 2-1 vs. México (Alemania 2006), 3-1 vs. México (Sudáfrica 2010).

● Argentina cerrará la instancia de grupos frente a Polonia en el Estadio 974. Disputaron 2 duelos en la historia de los Mundiales con 1 victoria por seleccionado.

● Polonia estará en su 9° Mundial (1938, 1974, 1978, 1982, 1986, 2002, 2006, 2018 y 2022). No estuvo presente en 13 ediciones. Su máximo artillero histórico es Grzegorz Lato (10 goles) y Wladyslaw Zmuda es el jugador polaco con más presencias (21 PJ).

● Récord de Polonia en Mundiales: 34 PJ / 16PG-5PE-13PP (46GC-45GC) y 52% de efectividad. Sus mejores rendimientos en Mundiales fueron los 3° puestos alcanzados en Alemania 1974 y España 1982. 5 veces superó la fase de grupos.

● Argentina disputará su partido 38 en Mundiales ante rivales de la UEFA (37 PJ: 21PG-5PE-11PP). No ganó en sus últimos 5 duelos contra combinados europeos en tiempo reglamentario (0-0 vs.Países Bajos, 0-1 vs. Alemania, 1-1 vs. Islandia, 0-3 vs. Croacia y 3-4 vs. Francia).

● El primer duelo contra Polonia en Mundiales fue en la Fase de Grupos de Alemania 1974, cuando el conjunto europeo ganó 3-2 (Grzegorz Lato x2 y Andrzej Szarmach; Ramón Heredia y Carlos Babington). Luego, Argentina se tomaría revancha en el Mundial que lo tuvo como anfitrión en 1978 al derrotarlo 2-0 (Mario Alberto Kempes x2) por el Grupo B de la Segunda Fase en el Gigante de Arroyito de Rosario. Fueron tres puntos claves para avanzar a la final, en la que se impuso ante los Países Bajos y se consagró Campeón del Mundo por primera vez en su historia.

● El historial favorece a la Selección Argentina en sus cruces contra Polonia en 11 duelos por el historial general con 6 triunfos 3 derrotas y 2 empates. Además de los 2 duelos mundialistas (Alemania 1974 y Argentina 1978), se enfrentaron en 9 encuentros de carácter amistoso (1966, 1968, 1976, 1977, 1980, 1981, 1984, 1992 y 2011).

● Polonia se quedó con el último cruce ante Argentina en el historial general: 2-1 (Adrián Mierzejewski y Pawel Brozek; Marco Rúben) en un Amistoso Internacional el 5 de junio de 2011 en el Stadion Wojska Polskiego de Warszawa (Polonia).

● El último triunfo de Argentina contra Polonia en la historia global fue en un Amistoso Internacional en “La Bombonera”, el partido después de haber conquistado la Copa FIFA Confederaciones 1992 ante Arabia Saudita: 2-0 (Néstor Craviotto y Ramón Medina Bello), el 26 de noviembre de 1992.

