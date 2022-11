● Las mejores participaciones de Uruguay en Mundiales FIFA fueron en la edición inaugural 1930 como anfitrión y en Brasil 1950 cuando se consagró Campeón del Mundo. En tanto que su peor desempeño en un Mundial fue en el de Corea-Japón 2002 (no logró superar la fase de grupos, terminó en el 26o puesto).

● La Celeste estará presente en su 14° cita mundialista, la cuarta seguida desde Sudáfrica 2010 (1930, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010, 2014, 2018 y 2022). No estuvo presente en 8 ediciones.

● Con la llegada de Diego Alonso como entrenador, Uruguay cerró las Eliminatorias Sudamericanas con 4 victorias consecutivas para lograr el 3° puesto en la tabla de posiciones (28 puntos) y sacar el pasaje a Catar 2022 (8PG-4PE-6PP). El gol de Luis Suárez en el triunfo 2-0 ante Chile por la última fecha de las clasificatorias, situó al delantero como el máximo artillero (29) en toda la historia de las Eliminatorias Conmebol, por encima del argentino Lionel Messi (28). El goleador charrúa aportó 8 goles rumbo al Mundial FIFA Catar 2022. Por su parte, el experimentado defensor Diego Godín fue el jugador con más presencias (17) y despejes (57) para la Celeste en el último proceso mundialista.

● Récord de Uruguay en Mundiales: 56 PJ / 24PG-12PE-20PP (87GF-74GC) y 50% de efectividad. Alcanzó los Cuartos del último Mundial en Rusia 2018 cuando cayó 2-0 en esta instancia contra el eventual campeón, Francia (Raphaël Varane y Antoine Griezmann). Su Mundial con más anotaciones fue en Suiza 1954 (16).

● Uruguay ganó sus últimos 5 partidos en fase de grupos: 2 triunfos en Brasil 2014 (2-1 vs. Inglaterra y 1-0 vs. Italia) y 3 en Rusia 2018 (1-0 vs. Egipto, 1-0 vs. Arabia Saudita, 3-0 vs. Rusia). Sus últimas 2 derrotas en Mundiales fueron en fases eliminatorias: 0-2 vs. Colombia (Octavos de 2014) y 0-2 vs. Francia (Cuartos de 2018). Su última caída en Primera Fase fue ante Costa Rica en 2014 (1-3). Uruguay superó la fase de grupos en las últimas 3 ediciones de la Copa del Mundo (2010, 2014 y 2018). A su vez, la Celeste sólo 1 MUNDIAL FIFA CATAR 2022 perdió en 1 de sus últimos 9 compromisos en esta instancia (7PG-1PE), en donde logró conservar la valla invicta en 7 de ellos. En total, superó 10 veces la primera ronda en Copas del Mundo FIFA.

● Oscar Miguez es el máximo goleador de Uruguay en la Copa del Mundo FIFA (8). Luis Suárez necesitará anotar un gol más en la Copa Mundial FIFA para igualar a Oscar Miguez (8). Suárez (3 en Sudáfrica 2010, 2 en Brasil 2014 y 2 en Rusia 2018) y Cavani (1 en Sudáfrica 2010, 1 en Brasil 2014 y 3 en Rusia 2018) son los únicos uruguayos en marcar goles en 3 ediciones mundialistas. La histórica dupla de ataque charrúa buscará marcar por cuarto Mundial consecutivo en Catar 2022.

● Fernando Muslera encabeza el ranking de presencias en Mundiales con la camiseta de Uruguay (16) con 3 ediciones jugadas (7 en 2010, 4 en 2014 y 5 en 2018). Por su parte, Edison Cavani y Diego Godín con 14 completan el podio de apariciones. Hasta hoy, Pedro Virgilio Rocha es el único uruguayo en haber sumado minutos en 4 campeonatos mundiales (Chile 1962, Inglaterra 1966, México 1970 y Alemania 1974.

● El debut del seleccionado uruguayo en Catar 2022 será ante República de Corea, el jueves 24 de noviembre, en el estadio Education City de Al Rayyán, por la fecha inicial del Grupo H. Ganó las 2 veces que enfrentó al conjunto asiático en los Mundiales de la FIFA. El primer cruce fue en el Grupo E de Italia 1990: 1-0 (Daniel Fonseca). Luego, le ganó en Octavos de Sudáfrica 2010: 2-1 (Luis Suárez x2; Chung-yong Lee).

● URU obtuvo el 100% de los puntos en Mundiales contra representantes de la AFC. Además de las 2 victorias contra Rep. de Corea (1-0 en 1990 y 2-1 en 2010), superó 1-0 a Arabia Saudita en Rusia 2018.

● La Celeste ganó su partido inaugural en 1 de sus últimas 7 participaciones en los Mundiales (el resto fueron 3 empates y 3 caídas). Sin embargo, logró superar la fase de grupos en 5 de esas 7 ediciones. Precisamente, la última victoria fue en Rusia 2018, 1-0 ante Egipto (José María Giménez). Este resultado lo tuvo en su primer partido mundialista en 1930, cuando venció 1-0 a Perú con un gol de Héctor Castro.

● Corea estará presente en su 11° Mundial: 1954, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002 (como anfitrión junto a Japón), 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. Desde México 1986, no faltó a ninguno. Estuvo ausente en 11 ediciones anteriores. Con 3 tantos, Ahn Jung Hwan, Ji Sung Park y Heung-Min Son son sus goleadores históricos en Mundiales. Por su parte, Hong Myung Bo (16), Ji Sung Park (14) y Lee Young Pyo (11) forman parte del Top 3 de presencias históricas.

● Récord de República de Corea en Mundiales FIFA: 34 PJ / 6PG-9PE-19PP (34GC-70GC) y 26.5% de efectividad. CSU logró superar 2 veces la fase de grupos una vez como primero del grupo (Corea-Japón 2002) y otra siendo segundo (Sudáfrica 2010) y su mejor actuación fue como coanfitrión en 2002 con el 4° puesto alcanzado tras haber jugado el partido por el 3° puesto contra Turquía (derrota 2-3). 2 MUNDIAL FIFA CATAR 2022

● Por la segunda fecha del Grupo H, Uruguay se verá las caras contra Portugal, el lunes 28 de noviembre en el estadio Lusail Iconic. Será el segundo duelo contra el combinado de la UEFA en Mundiales. Fueron rivales en los Octavos de Final de Rusia 2018 cuando Uruguay se impuso 2-1 con el doblete de Edinson Cavani, Pepe fue el autor del empate transitorio de los europeos.

● Uruguay ganó 4 de sus últimos 5 duelos ante rivales europeos en la Copa del Mundo (2-1 vs. Inglaterra, 1-0 vs. Italia, 3-0 vs. Rusia y 2-1 vs. Portugal), sin embargo la única derrota llegó en el último compromiso y que dejó a la Celeste fuera de Rusia 2018: (0-2 vs. Francia en Cuartos de Final). URU disputó 38 duelos contra seleccionados de la UEFA en Mundiales (12 victorias). Alemania y Francia son las selecciones a las que más veces enfrentó (4).

● Portugal participará de su 8° Copa del Mundo (1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022). No estuvo presente en 14 Mundiales y su mejor actuación en una Copa del Mundo fue en su estreno en Inglaterra 1966 cuando alcanzó el 3° puesto, tras superar a la Unión Soviética por 2-1 (Eusebio y José Torres; Eduard Malofeyev).

● Récord de Portugal en Mundiales: 30 PJ / 14PG-6PE-10PP (49GF-35GC) y 53.3% de efectividad. Su máximo anotador es Eusebio (9 goles en el Mundial de 1966). Cristiano Ronaldo, quien buscará quedarse con el trono cuando participe de Catar 2022, jugó 4 Mundiales (2006, 2010, 2014, 2018) -en todos anotó goles-, siendo el jugador portugués con más apariciones en la cita mundialista de la FIFA (17 PJ y 7 goles).

● Uruguay cerrará la instancia de grupos frente a Ghana el viernes 2 de diciembre en el Al Janoub de Al Wakrah. Cuentan con un enfrentamiento histórico en el Mundial de Sudáfrica 2010, en una épica definición por penales en la ronda de Cuartos de Final con victoria 4-2 para el seleccionado sudamericano, después de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario (Diego Forlán; Sulley Muntari) y muy recordada por la ejecución del penal decisivo de Washington Sebastián Abreu. Esta igualdad fue la única de los uruguayos en sus últimos 15 partidos mundialistas (el resto fueron 9 triunfos y 5 derrotas).

● Los charrúas disputaron 4 partidos ante selecciones de la CAF en la historia de los Mundiales y nunca perdieron (2PG-2PE). Además de Ghana, enfrentó a Senegal (2002), Sudáfrica (2010) y Egipto (2018).

● Ghana disputará su 4° Mundial de la FIFA (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Catar 2022). Asamoah Gyan es el jugador con mayor cantidad de goles (6) y presencias (11) del seleccionado africano en los Mundiales. El histórico delantero anotó para Ghana en las 3 Copas del Mundo FIFA jugadas y junto a Sulley Muntari -quien le marcó a URU en 2010- son los únicos que estuvieron presentes en estas 3 citas mundialistas.

● Récord de Ghana en la Copa Mundial: 12 PJ / 4PG-3PE-5PP (13GF-16GC) y 41.7% de efectividad. El conjunto africano volverá a una Copa del Mundo FIFA tras ausentarse en Rusia 2018. Su última participación fue en Brasil 2014 cuando consiguió su peor posición 3 MUNDIAL FIFA CATAR 2022 en la historia de la competencia (25°). Su mejor performance fue en Sudáfrica 2010, justamente cuando cayó contra la Celeste en la tanda de penales (4-2, tras igualar 1-1 en los 120 minutos reglamentarios) de la llave de Cuartos de Final.

Vía DATA FACTORY