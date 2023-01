El entrenador español del Manchester City, Josep Guardiola, advirtió que "el contrato es sólo un pedazo de papel" al aludir a que no piensa quedarse en el cargo mucho tiempo como lo hiciera Alex Ferguson en Manchester United por 27 años.

"En el momento en que sienta que algo anda mal, dimitiré o no renovaré mi contrato. No me quedaré como Ferguson o (Arsene) Wenger en Arsenal. El contrato es sólo un pedazo de papel" sorprendió Pep Guardiola.

El entrenador del City dijo: "Extendí mi compromiso con el club porque siento que el equipo aún puede hacerlo bien bajo mi liderazgo. Al final, todo se trata del resultado. Si nos cansamos el uno del otro, no me quedo hasta el final por el contrato"Guardiola nunca ha sido un entrenador partidario "de largos contratos" publicó este domingo el diario español Mundo Deportivo y especuló con que el vinculo del DT expira en junio del 2025 aunque "con estas definiciones podría finalizar en cualquier momento".