Haaland fanático de un jugador de Boca

El goleador noruego Erling Haaland, del Manchester City, manifestó hoy su intención de “conseguir la camiseta del arquero ‘ataja-penales’ de Boca Juniors”, en referencia a Agustín Rossi, el guardavallas titular del equipo que dirige el DT Hugo Ibarra.



La infidencia del atacante del conjunto de Pep Guardiola la contó el arquero del seleccionado argentino y del Aston Villa, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien hoy lo enfrentó en un partido por la Premier League de Inglaterra, que finalizó empatado en un tanto.



“(Erling) Haaland me vino a buscar al vestuario con camiseta en mano, lo que me shockeó bastante” reveló el guardavallas marplatense, de 30 años, al canal ‘Sky Sports’.



“Al entregármela me pide, por favor, que le consiga la camiseta de Boca, del arquero ‘ataja-penales’”, continuó el exarquero de Independiente y titular para el técnico Lionel Scaloni en el seleccionado que disputará el Mundial Qatar 2022, a partir de noviembre.



La referencia hecha por el noruego tuvo como protagonista a Rossi, de buenas respuestas en la valla xeneize, cada vez que le ejecutaron tiros desde los 12 pasos.



Haaland, de apenas 22 años, le marcó hoy a Martínez el único tanto del Manchester City en el empate con Aston Villa (1-1), por la sexta fecha del máximo torneo inglés.



El delantero ya había exhibido su simpatía por la entidad azul y oro tiempo atrás, cuando era jugador del Borussia Dortmund.



Por aquellos días, Haaland se había dejado fotografiar con la camiseta de Boca Juniors mientras disfrutaba de un breve período de vacaciones. El obsequio se lo había otorgado el defensor argentino Leonardo Balerdi, quien fue compañero suyo en la institución alemana hasta hace dos temporadas y media.

