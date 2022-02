"Nosotros estamos bajo una constante evaluación", lanzó en primera instancia el árbitro internacional, para luego puntualizar exclusivamente en la jugada: "Yo me quedo con el ángulo que yo tengo (en la jugada), veo penal y por eso pito penal. Nada más que eso. En el momento no tengo diferentes ángulos, yo me quedo con la situación en la que tengo la perspectiva. Busqué el between entre jugadores y bueno, veo que lo lleva puesto al delantero y cobro penal".

El discutido penal que le dieron a Unión ante River

La jugada comenzó en los pies de Mauro Luna Diale, el ex-Boca en envió un pase central para Jonathan Álvez, quien logró bajar la pelota para la aparición por sorpresa de Juan Nardoni. Rápidamente Franco Armani detecto al volante del Tatengue y salió a cortar lo que era una inminente jugada de peligro para el dueño de casa.

Sin embrago, en aquel esfuerzo por cortar de raíz la situación, el arquero del Millonario derribó al mediocampista y el árbitro del encuentro no dudó y cobró penal para el conjunto de Santa Fe y le mostró la tarjeta amarilla a quien custodia los tres palos de La Banda. Posteriormente, Luna Diale no perdonó y transformó en gol el disparo desde los doce pasos.

Lo cierto es que en las imágenes se ve como en primera instancia Armani impacta la número cinco y tanto Marcelo Gallardo como todo el banco de los de Núñez saltaron proyectados desde la línea de cal para reprocharle la decisión a Pitana.