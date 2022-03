La noticia sacudió a Nueva Italia. Hernán Medina, el entrenador de Racing, anunció su renuncia a tan solo unos días del inicio del Federal A.

La "Tota" se va a dirigir a un club del exterior, más concretamente el Motagua de Honduras, que milita la Primera División y jugará la Concachampions.

El DT hizo una gran campaña la temporada anterior, que lo llevó a estar muy cerca de conseguir el ascenso a Primera Nacional.

En declaraciones a Radio Impacto el técnico sostuvo: "Hace un par de días que me surgió la posibilidad de ir a dirigir al exterior. No quería manifestar nada si no era concreto. El martes a la noche me confirmaron que estaba todo listo".

Medina aseguró que esto es un "gran paso" para su carrera y se irá con Pedro Llorens.

Racing tendrá su debut el domingo 27 de marzo ante Atlético Paraná en condición de local.