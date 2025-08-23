Tras la derrota de Instituto por 1 a 0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, con gol del juvenil Franco Salinardi, Manuel Roffo brindó su visión sobre el encuentro y la situación que atraviesa el equipo de Alta Córdoba en la Liga Profesional.

El arquero destacó que el partido no ofreció muchas situaciones de gol y que, en su análisis inicial, un empate podría haber reflejado de manera justa el desarrollo del juego. “No jugamos mal, aunque no hayamos generado tanto, pero obviamente te da bronca el resultado”, afirmó Roffo, visiblemente molesto tras el partido.

Consultado sobre las dificultades del equipo en este tramo del campeonato, Roffo reconoció que no hay respuestas fáciles. “Si lo supiéramos exactamente, creo que lo podríamos cambiar al momento. Estamos trabajando para eso”, explicó.

El arquero subrayó la importancia de mantener la cohesión del grupo en este momento complicado. “Lo importante es estar juntos como grupo y pelearla desde ahí. Hoy el fútbol es muy parejo; a veces se premia el resultado más que el juego. Debemos seguir laburando y fortalecernos como equipo”, agregó.