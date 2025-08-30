Instituto volvió a empatar de local y acumula cinco encuentros sin ganar en su cancha, sumando apenas 6 puntos en siete fechas del Clausura. El partido ante Independiente estuvo marcado por un desarrollo friccionado y el arbitraje de Luis Lobo Medina, que no sancionó una mano de Rodrigo Rey fuera del área en la última jugada, lo que generó bronca en todo el estadio.

Fernando Alarcón, referente y capitán, reconoció la situación pero pidió no quedarse en la jugada final: “No nos podemos quedar con esa jugada del último. Ya está. Teníamos que intentar dejar los tres puntos, lo necesitábamos y enfrentamos a un gran rival que, por más que hoy no tengan un gran presente, cuentan con un buen plantel. Lo intentamos por todos lados pero no lo pudimos conseguir”.

Sobre la racha negativa, el defensor agregó: “Estamos pasando por un momento difícil y eso se refleja en los resultados, pero el equipo tiene ganas y no vamos a bajar los brazos. Sabemos que cada partido es una oportunidad para revertirlo y vamos a seguir insistiendo”.

El enojo de la hinchada también fue mencionado por Alarcón: “A la gente no le podemos decir nada, somos los primeros culpables”.

El próximo compromiso será clave para intentar cortar una seguidilla que preocupa.