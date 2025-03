Instituto no pudo quebrar la racha de seis partidos sin victorias al igualar 1-1 ante Godoy Cruz, en el marco de la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro, que se disputó en el estadio Juan Domingo Perón, comenzó con desventaja para el local. A los 37 minutos del primer tiempo, Santino Andino puso en ventaja al conjunto mendocino con un derechazo que, tras un desvío en Rodrigo Zalazar, se coló en el arco de Instituto.

La Gloria reaccionó rápidamente y empató el partido a los 41 minutos, gracias a un gol de Damián Batallini, quien desvió un centro de Gastón Lodico. Este tanto rompió una sequía de 530 minutos sin goles en el Torneo Apertura para el equipo cordobés.

Al término del encuentro, Alex Luna habló con los medios y expresó su frustración por el empate. "Nos vamos con bronca porque hicimos muchísimo para poder ganarlo", declaró el mediocampista, quien reconoció que, a pesar de no haber obtenido la victoria, el equipo mostró una actitud ofensiva durante todo el partido. "En ningún momento nos tiramos atrás, siempre quisimos salir a ganarlo", agregó.

Luna también hizo hincapié en que, si bien el equipo intentó buscar el gol de la victoria en todo momento, faltó la cuota de suerte para concretarlo. "Faltó meterla, no se nos pudo dar el segundo gol", lamentó.

En lo personal, Luna destacó su buen rendimiento, agradeciendo la confianza de sus compañeros y cuerpo técnico. "Me vengo sintiendo muy bien. Mis compañeros y el cuerpo técnico me dieron una confianza increíble para jugar como a mí me gusta dentro de la cancha, suelto", comentó. "Hacer lo que yo quiera dentro del campo de juego, que es lo que más me sale", concluyó el mediocampista.

Con este empate, Instituto suma 8 puntos en la tabla y se mantiene alejado de los puestos de clasificación a los octavos de final. El equipo dirigido por Pedro Troglio buscará volver al triunfo cuando visite a Lanús el próximo domingo 16 de marzo, a las 21:00 horas.