En el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional, Instituto venció 3 a 0 a Deportivo Riestra en el estadio Juan Domingo Perón. Uno de los goles que marcó el rumbo del encuentro fue producto de un error del arquero visitante, Ignacio Arce, quien intentó salir jugando desde su área y perdió el balón en mitad de cancha, lo que permitió que la Gloria ampliara la diferencia con un remate de larga distancia.

Tras el partido, el guardameta del conjunto de Villa Soldati dio su versión de los hechos y asumió la responsabilidad por la jugada. “Es mi estilo, me puedo equivocar. No son bloopers, son aprendizajes y es mi forma de jugar. Puede gustar o no. Asumo los errores cuando me equivoco y seguramente lo trabajaremos para que no se repita”, expresó el arquero.

Arce, que venía de ser una de las figuras de su equipo en jornadas anteriores, explicó también que no modificará su manera de jugar: “Me divierto, lo disfruto con responsabilidad. Hoy salió mal. El fin de semana era René Higuita y hoy soy René Higuita en el Mundial. Pero somos humanos, nos vamos a equivocar. Creo que cuando no juegue de esa manera, no voy a jugar más”.

En relación puntual a la acción que derivó en el segundo tanto de Instituto, el arquero sostuvo: “Cuando levanté la cabeza vi un cuerpito celeste ahí, haciendo alusión al árbitro. Yo iba a jugar con Alonso, amagó y cuando quiero girar, lo veo. Me la quiso sacar él. Nos llevamos bien, así que es culpa de él”, dijo entre risas.

Pese al traspié en Córdoba, Arce ha tenido un buen desempeño a lo largo del certamen: mantuvo la valla invicta en 9 de los 13 encuentros disputados por Riestra y su equipo es el segundo menos goleado del torneo, con apenas 7 goles en contra, solo por detrás de River.

La Gloria se impuso con goles de Gastón Lodico (en dos oportunidades) y Santiago Rodríguez.