Cavagliatto y el presente de Instituto: "Nos falta actitud, se lo dije a los jugadores"

Juan Manuel Cavagliatto se refirió al presente futbolístico de Instituto y reconoció la preocupación por el rendimiento del plantel. “El viernes en la cancha tenemos que pedirles huevos, garra, actitud. Porque esa es la idiosincrasia del fútbol y pasa en todos lados”, expresó.

El presidente, que encabezó el discurso en la Asamblea General Ordinaria del club, aseguró que sólo es un mal momento: “Nos estamos ocupando para salir. Nos falta actitud, compromiso. Se los dije ayer a los jugadores”. En ese sentido, reiteró que el objetivo es que el equipo logre una reacción tras las dos derrotas consecutivas sufridas ante Unión y San Lorenzo.

Ese domingo, Cavagliatto fue reelecto como presidente del club hasta 2029. La memoria y balance del último ejercicio económico fueron aprobados por unanimidad.

El acto contó con una importante concurrencia de socios y socias, y por primera vez se implementó la modalidad virtual de participación para quienes residen fuera de Córdoba y en el exterior. De esta manera, se garantizó el derecho a voto para todos los que cumplen con lo estipulado en el Estatuto Social.

El presidente albirrojo también destacó la gestión realizada en los últimos años. “El 80 por ciento de este balance está puesto en el fútbol. A Cavagliatto le importa Instituto. Acá no hay negociados. No vean fantasmas. Nos falta reaccionar en la cancha y lo vamos a hacer”.

Por otra parte, en la Asamblea se confirmó que al albirrojo aún le debe ingresar diferentes montos de operaciones por la venta de jugadores: